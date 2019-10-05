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محافظات

صحة الفيوم تعلن توافر أمصال أمراض الشتاء وتطعيمات المدارس بالمستشفيات

السبت 05/أكتوبر/2019 - 01:38 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
أعلنت الدكتورة آمال هاشم وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، عن توافر أمصال أمراض الشتاء بمخازن التموين الطبى بمديرية الصحة بالفيوم، خاصة تطعيمات المدارس الابتدائية ضد مرض الالتهاب الصحائى والتطعيم الثنائى.

وأضافت آمال هاشم أن جميع تطعيمات الأطفال متوفرة أيضا بالنسبة لجميع الحملات التى تطلقها وتقررها وزارة الصحة بالنسبة للمحافظات، مثل التطعيم ضد شلل الأطفالى.

وأشارت وكيل وزارة الصحة بالفيوم إلى أن جميع أمصال لدغة الثعبان والحية والعقرب والكلاب والحيوانات المفترسة، متوفرة صيفا وشتاء بجميع مستشفيات المحافظة، ولا يوجد أي عجز بها.

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