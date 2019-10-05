محافظ نيس الفرنسية يستضيف وزيرة السياحة لمناقشة تنمية فرص الأعمال في أفريقيا

استضاف محافظ مقاطعة نيس بفرنسا، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة خلال مشاركتها في منتدى الأعمال الأفريقي (Choiseul Africa Business Forum)، مع عدد من الوزراء المختصين بالشأن الاقتصادي بدولة كوت ديفوار، ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وباسكال لوروت رئيس معهد (Choiseul) للسياسة الدولية، وذلك في متحف ماسينا Musee Masséna، الذي يعد واحدًا من أشهر معالم نيس.



وناقش اللقاء أهمية التعاون والتنسيق بين القارة الأفريقية وأوروبا في عدة مجالات اقتصادية منها تنمية قطاع السياحة، كما تناول اللقاء الحديث عن أهمية تبادل الخبرات وتنمية فرص الأعمال والإستثمار في أفريقيا، وبين دول القارة الأفريقية والدول الأوروبية، بالاضافة الى أهمية استفادة الدول الافريقية من مجتمع الأعمال الأفريقي الذي أسسه معهد Choiseul، والذي يضم قادة الفكر الاقتصادي ومتخذي القرار في ٣٠ دولة أفريقية.



وأكد الحضور على أهمية تعزيز التعاون بين دول القارة الأفريقية وبعضها، وأشاروا الى الدور الذي تقوم به مصر في القارة الافريقية وخاصة فى ظل رئاستها للاتحاد الأفريقي هذا العام.



كما تناول اللقاء استعراض الجهود التي تقوم بها الدول الأفريقية وعلى رأسها مصر نحو العمل على تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، حيث استعرضت الدكتورة رانيا المشاط مساعي القيادة السياسية والحكومة في مصر لتنفيذ استراتيچية التنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠".



وأشارت الى أن برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة في مصر يهدف الى تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف الى رفع القدرة التنافسية للقطاع، وتتماشى مع الاتجاهات العالمية.



يذكر أن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة تم دعوتها كضيف شرف ومتحدث رسمى فى منتدى الأعمال الأفريقي (Choiseul Africa Business Forum) الذى عقده معهد (Choiseul) للسياسة الدولية في الفترة من 3 إلى 4 أكتوبر الجارى بمقاطعة نيس بفرنسا.