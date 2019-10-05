الحكومة فى مرمى نيران البرلمان.. مدبولي يلقى بيانها أمام مجلس النواب الأسبوع الجارى.. عبد العال: لن نترك الشعب ومصالحه بعيدا عن هذه القاعة.. ولن نسمح لكل المسئولين التنفيذيين بأن يصدروا المشاكل للرئيس

مصطفي بكري: بيان الحكومة أمام مجلس النواب الثلاثاء المقبل

زيادة رواتب المعلمين وإعادة النظر في المعاشات.. أبرز مطالب البرلمان من الحكومة

تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور.. أبرز رسائل البرلمان للحكومة خلال جلسة الأسبوع الحالى





تستعد الحكومة لإلقاء بيانها أمام مجلس النواب الأسبوع المقبل، وسط حالة من الغضب الشديد من جانب رئيس البرلمان والنواب بشأن أداء الحكومة خلال الفترة الماضية، حيث من المتوقع أن يصب البرلمان جام غضبه على الحكومة بشأن عدد من القضايا التى تمس المواطن البسيط.



فى البداية، أكد النائب مصطفى بكري، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سيلقي بيان الحكومة أمام مجلس النواب الثلاثاء المقبل بحضور عدد كبير من الوزراء.



وقال مصطفى بكري، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «علمت أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي سوف يحضر لإلقاء بيان أمام مجلس النواب على الأرجح يوم الثلاثاء القادم وسوف يحضر معه عدد كبير من الوزراء».



وأضاف: «كان رئيس مجلس النواب قد طلب الأسبوع الماضي من رئيس الحكومة الحضور إلى المجلس لإلقاء بيان عن سياسات الحكومة وسبل علاج المشاكل الجماهيرية».



وأكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن نواب البرلمان يريدون قرارات واضحة ومحددة من الحكومة خلال بيانها، والذى من المقرر أن يلقيه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء.



وقال ياسر عمر، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن النواب سيطالبون الحكومة بإعادة النظر فى استبعاد بعض المواطنين من الحصول على معاش تكافل وكرامة بشكل عشوائى، بحيث يتم إعادة هذه الأسماء مرة أخرى لكى يحصلوا على حقوقهم فى المعاش.



وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: "سنطالب الحكومة بحل مشاكل المعلمين والعمل على زيادة رواتبهم والتى لا تتناسب مع مستوى معيشتهم، بالإضافة إلى حل المشاكل المتعلقة بتجميد الحوافز التى يحصل عليها الموظفون غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية منذ عام 2015".



وأكد أن النواب سيطالبون الحكومة أيضا بعلاج الخلل فى هيكل المرتبات، من حيث تطبيق الحد الأدنى للأجور، مطالبا وزير الرى أيضا بإعادة النظر فى الرسوم المفروضة على المنافع والتى وصلت إلى 25% ضعفا مرة واحدة.



وتوقع أن يقل دعم الكهرباء إلى 3 مليارات ونصف المليار جنيه نتيجة انخفاض أسعار البترول والدولار.



وقال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن هناك عددا من المطالب التى يجب أن تضعها الحكومة فى الاعتبار أثناء إلقاء بيانها أمام مجلس النواب خلال الأسبوع الحالى، وتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، أبرز رسائل البرلمان للحكومة.



وأضاف عصام الفقى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه المطالب تتضمن إعادة كل المستحقين لمعاش تكافل وكرامة الذين تم حذفهم بطريقة عشوائية ووضع معايير محدد لعدم تكرار أزمة حذفا الـمليون و800 ألف مواطن الذين تم حذفهم بالخطأ من دعم بطاقات التموين، ثم تمت إعادتهم بقرار من وزارة التموين بعد تدخل مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسى.



وتابع: "لا نستطيع أن ننكر أن هناك إصلاحا اقتصاديا وتقدم فى البنية التحتية، ولكن مطلوب من الحكومة أن يصل الدعم لمستحقيه، فلا يعقل أن يستفيد الغنى من الدعم على حساب الفقير"، مطالبا بوجود حماية اجتماعية لمحدودى الدخل من عمال اليومية ممن يحصلون على معاش متدنٍ، بحيث يكون هناك تضامن اجتماعى مناسب للمرأة المعلية وذوى الإعاقة.



وأوضح: "سنطالب الحكومة بتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، وأن تتم محاسبة كل من يتجاوز الحد الأقصى للأجور، خاصة أن هذه التوصية كانت من ضمن التوصيات التى طالبت بها اللجنة خلال التقرير الخاص بالموازنة العامة للدولة".



وكان الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، أعلن أنه "ستكون هناك وقفة شديدة مع الحكومة ولن نترك الشعب ومصالحه بعيدا عن هذه القاعة، ولن نسمح لكل المسئولين التنفيذيين أن يصدروا المشاكل لرئيس الجمهورية وعليها أن تحنو على الشعب"، وكانت تلك الكلمات أول تحذيرات رئيس البرلمان للحكومة بالجلسة العامة أمس.



وقال الدكتور على عبد العال، في تصريحات له فى الجلسة العامة للبرلمان الأسبوع الماضى، إنه على الحكومة أن يتحملوا المسئولية وأن يحنو على الشعب الذي ينتظر الكثير من مجلس الشعب والحكومة، وعلى المجلس أن يفعل كل الأدوات الرقابية.