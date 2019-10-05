فيديوجراف| منحة الزواج .. قيمتها والمستحقون لها

منحة الزواج، هي منحة تقدمها الحكومة للفتاة بعد زواجها، وذلك كبديل لانقطاع المعاش عنها وفقا لقانون المعاشات.



تقدر منحة الزواج بمعاش سنة بحد أدنى 500 جنيه، وتصرف لمرة واحدة فقط، وتسقط حقوق المطالبة بها بعد مرور 15 سنة على تاريخ الاستحقاق.



من خلال الفيديوجراف، تعرف على منحة الزواج، والمستحقين لمنحة الزواج في قانون المعاشات.