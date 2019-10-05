رغم التحذيرات الدولية.. تركيا تعلن بدء التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط

قال وزير الطاقة التركي فاتح دونميز اليوم السبت إن إحدى سفن التنقيب عن النفط والغاز التركية في شرق البحر المتوسط ستبدأ قريبا التنقيب جنوب غربي قبرص في الوقت الذي تتنازع فيه تركيا وقبرص على الحقوق البحرية في المنطقة.



وكتب دونميز على تويتر "سفينتنا للتنقيب ياووز وصلت إلى موقع جيزولييورت 1"، مضيفا "نأمل أن تبدأ سفينتنا التنقيب بأسرع ما يمكن بعد استكمال جميع التجهيزات".



من جانبها، نددت فرنسا اليوم السبت بإرسال تركيا سفينة تنقيب جديدة إلى المياه الإقليمية القبرصية وحذرت من "إشارة غير ودية" من شأنها أن تؤدي إلى "تصعيد التوتر" في المنطقة.



وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن "وصول سفينة تنقيب تركية جديدة إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية يشكل انتهاكا لسيادة جمهورية قبرص وللقانون الدولي".



وأضاف "إنها إشارة غير ودية من شأنها أن تقود إلى تصعيد للتوتر في شرق المتوسط".



وأعلنت تركيا يوم الخميس أنها أرسلت سفينة التنقيب عن النفط والغاز ياووز إلى المياه قبالة جنوب قبرص حيث منحت السلطات القبرصية اليونانية بالفعل حقوق التنقيب عن المواد الهيدروكربونية لشركات إيطالية وفرنسية.



وقامت تركيا بالفعل بحفر بئرين في المياه إلى الشرق والغرب من الجزيرة، مما أثار احتجاجات قوية من نيقوسيا والاتحاد الأوروبي في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك فرض عقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي.



كان المتحدث الرسمي باسم الحكومة القبرصية برودروموس برودرومو أكد عقب اجتماع المجلس الوطني برئاسة رئيس الجمهورية نيكوس أناستاسياديس أن جمهورية قبرص تستخدم جميع الوسائل القانونية والسياسية والدبلوماسية المتاحة لها للتصدي للاستفزازات التركية الجديدة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.



وأشار برودرومو أيضًا إلى أن جميع الأحزاب السياسية تدين بشكل قاطع التدخل الاستفزازي الجديد لتركيا داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص.



ووفقًا لتحذير ملاحي أصدرته تركيا، فإن سفينة الحفر التركية "ياووز" التي عادت إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص ستنفذ عمليات تنقيب جديدة داخل الرقعة 7، الواقعة قبالة الساحل الجنوبي الغربي لقبرص. وهي منطقة تم إعطاء تراخيص بشأنها من قبل حكومة قبرص لشركة توتال الفرنسية وإيني الإيطالية من لإجراء عمليات التنقيب.