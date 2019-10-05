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رياضة

الشوط الأول.. ليفربول يتقدم على ليستر سيتي بهدف ساديو ماني في الدوري الإنجليزي.. فيديو

السبت 05/أكتوبر/2019 - 04:58 م
هدف ساديو ماني في
هدف ساديو ماني في ليستر سيتي
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محمد السعيد
تقدم فريق ليفربول على نظيره ليستر سيتي بهدف دون رد، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثامنة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

جاء هدف ليفربول الوحيد عن طريق السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 41 من عمر المباراة.

ويسعى ليفربول لمواصلة إنتصاراته في الدوري الإنجليزي بتحقيق الفوز في مواجهة الغد، بينما يطمح ليستر سيتي في تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار.

وكان ليفربول قد فاز على شيفيلد يونايتد بهدف دون رد في الجولة الماضية، بينما تقوق ليستر سيتي على توتنهام 2 - 1.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، بينما يحتل ليستر سيتي المركز الثالث بـ 14 نقطة.
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