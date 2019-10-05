Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري المصري.. الإسماعيلي ووادي دجلة يتعادل سلبيا في الشوط الأول

السبت 05/أكتوبر/2019 - 06:26 م
صدى البلد
Advertisements
حسن العمدة
انتهت أحداث الشوط الأول بين فريقي الإسماعيلي ووادي داجلة بالتعادل السلبي، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب بتروسبورت فى الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وفشل الفريقين خلال الشوط الاول فى استغلال الفرص التي اتيحت لهم امام مرمي لكل فريق .

ويحتل فريق الإسماعيلي فى المركز الثامن برصيد 3 نقاط ، بينما جاء وادي دجلة فى المركز الثالث عشر برصيد نقطة وحيدة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الشوط الأول.. ريال مدريد يتعادل مع فياريال 1 - 1 في الدوري الإسباني

الدوري الإسباني .. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين ريال مدريد وأشبيلية

ترشيحاتنا

تطور جديد في مفاوضات سد النهضة

فضيحة عروس بعد 42 يوم جواز .. أنجبت طفلا سِفاحًا وتخلصت منه أعلى سطح عقار مهجور

جماهير ليفربول تهاجم محمد صلاح بشدة بعد مباراة ليستر سيتي.. تفاصيل

تأكد غياب نجم الفريق.. الزمالك يتلقى صدمة قبل مواجهة إف سي مصر

الرئاسة: نتطلع لقيام واشنطن بدور فعال في مفاوضات سد النهضة عقب الوصول لطريق مسدود

طُرد من الحضانة.. آدم طفل بريء منع من دخول الروضة لمرضه..صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند جوجل .. إطلالات مميزة تبرز أناقة فوز الفهد

كارثة بعد أزمة سمكة الأرنب.. 9 أنواع من الأسماك لا تأكلها

مستعجلين ع الشتا.. 4 فنانات يتألقن بـ الفرو والملابس الثقيلة