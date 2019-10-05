الدوري المصري.. الإسماعيلي ووادي دجلة يتعادل سلبيا في الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول بين فريقي الإسماعيلي ووادي داجلة بالتعادل السلبي، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب بتروسبورت فى الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.



وفشل الفريقين خلال الشوط الاول فى استغلال الفرص التي اتيحت لهم امام مرمي لكل فريق .



ويحتل فريق الإسماعيلي فى المركز الثامن برصيد 3 نقاط ، بينما جاء وادي دجلة فى المركز الثالث عشر برصيد نقطة وحيدة .