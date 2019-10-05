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رياضة

أول تعليق من فايلر بعد خماسية الأهلي في شباك أسوان

السبت 05/أكتوبر/2019 - 06:26 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أبدي السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز اليوم على أسوان بخماسية مقابل هدف وحيد في الجولة الثالثة من منافسات الدوري العام.

وأضاف فايلر في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة : سجلنا اليوم 5 أهداف وهو أمر رائع للغاية ،خاصة في ظل الظروف الصعبة التي خضنا فيها المباراة الممثلة في سوء أرضية الملعب وارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح أن الجهاز الفني يتطلع لتجهيز جميع اللاعبين المسجلين في القائمة ولا يوجد مجموعة مفضلة أو مميزة بعينها عن غيرها ، مؤكدًا أن الأداء داخل الملعب يبقى المعيار الرئيسي لمسألة المشاركة في المباريات .

وأشار فايلر إلى أن جميع اللاعبين على درجة واحدة من الأهمية ، ولكن وحدة الفريق بشكل عام تبقى العامل الأساسي لدى الجهاز الفني مؤكدًا ان الأداء البدني للأهلي أمام أسوان كان مميزًا للغاية بدليل نجاح الفريق خلال الشوط الثاني في إحراز 3 اهداف وسط سيطرة ميدانية رغم سوء أرضية الملعب.

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