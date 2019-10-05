أهلي 2003 يفوز على الجونة 2-صفر في بطولة الجمهورية

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٣ على مضيفه الجونة، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، ضمن الجولة الرابعة من بطولة الجمهورية.





جاءت ثنائية الأهلي عن طريق محمد سرحان ومازن أسامة ليضيف الفريق ٣ نقاط جديدة إلى رصيده في مشواره بالبطولة، ويحافظ على سجله الخالي من الهزائم.





ورفع الأهلي رصيده إلى ١٠ نقاط، بعدما فاز على سموحة ٢ – صفر، وتعادل مع الزمالك سلبيًا، وعلى الاتحاد السكندري ٣ – ١، وأخيرًا على الجونة ٢ – صفر، مسجلًا ٧ أهداف مقابل هدف واحد في مرماه.





ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٣ بالأهلي محمد سعد مديرًا فنيًا، وشريف عبد الفضيل مدربًا عامًا، ومحمد أحمد ماهر مدربًا، وبهاء جمال مدربًا لحراس المرمى، وشريف خليل إداري الفريق، وهاجد هاني طبيب الفريق وأحمد ممدوح أخصائي التدليك.



