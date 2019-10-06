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توك شو

متخلوش حد يشتغلكم .. عمرو أديب يوجه رسالة للمصريين..فيديو

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 12:19 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
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حمزة شعيب
قال الإعلامي عمرو أديب، إن الإدارة المصرية فاض بها الكيل بسبب قضية سد النهضة، مردفا: "الإدارة المصرية مكنتش نايمة السنوات اللي فاتت، موضحا أن الحروب القادمة في العالم ستكون حروب غاز ومياه.

وتابع "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن مصر تعاني من فقر مائي، ومواردها المائية محدودة من قبل بناء سد النهضة، حيث عندما تحددت حصة مصر من المياه كان التعداد السكاني يبلغ 35 نسمة.

وأشار إلى أن مصر أنفقت مبالغ طائلة على تحلية المياه، وفتح منافذ جديدة للمياه، مشددا على ضرورة أن يحافظ المصريين على المياه بعدم الإسراف في غسل السيارات، أو الإسراف في إنشاء ملاعب الجولف، مضيفا أن مصر دولة تحترم الاتفاقيات الدولية، ونفسها طويل، ولن تفرط في حقوقها.

ووجه حديثه للمصريين قائلا: "متخلوش حد يشتغلكم، دي مشكلة قديمة.. أمال الإخوان كانوا بيجتمعوا تحت رئاسة مرسي عشان يتكلموا عن أزمة سد النهضة إزاي.. دول كانوا عايزين حرب أهلية، داهية لا ترجعهم"، متابعا ساخرا: "الجلسة السرية للإخوان عن سد النهضة المفروض تتعرض على نايل كوميدي".
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