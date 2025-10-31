قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رفع القدرة التنافسية.. تقدم بارز للجامعات المصرية في تصنيف ليدن الهولندي لعام 2025
6721 فرصة عمل جديدة.. اعرف الأماكن والرواتب وطريقة التقديم
المطبخ المصري القديم.. فلسفة غذاء صحي تسبق عصرها
وزير الخارجية: ندعم أمن واستقرار المنطقة بإيجاد حلول سلمية للملف النووي
بالساعة والتاريخ| موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور
موعد صلاة الجمعة .. اعرف التوقيت الشتوي الصحيح للصلوات الخمس
رئيس وزراء لبنان: حصر السلاح ليس مجرد شعار بل قرار لا تراجع عنه
خالد مرتجي يوجه رسالة مؤثرة بعد بدء انتخابات الأهلي
رئيس الوزراء اللبناني: حصر السلاح ليس مجرد شعار بل قرار لا تراجع عنه
من الهرم لـ سور الصين العظيم حوار الحضارات على خط الزمن
وفاة والدة لاعب الزمالك السابق سعيد لطفي
ربيع ياسين وطارق الغنام يشاركان في انتخابات الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد مرتجي يوجه رسالة مؤثرة بعد بدء انتخابات الأهلي

خالد مرتجي
خالد مرتجي
سارة عبد الله

وجه خالد مرتجي المرشح على عضوية أمين صندوق النادي الأهلي، رسالة للجماهير والأعضاء بشأن انتخابات القلعة الحمراء.

وكتب خالد مرتجي عبر حسابه على منصة فيسبوك: “بسم الله توكلت على الله.. أتمنى من الله- سبحانه وتعالى أن أنال ثقة الجمعية العمومية المحترمة للنادي الأهلي”.

وأضاف: “لكي أمثلها كأمين صندوق في مجلس الإدارة ضمن قائمة الكابتن محمود الخطيب، وذلك لخدمة النادي الأهلي وأعضاءه وجماهيره”.

وحرص عدد من نجوم كرة القدم والألعاب الرياضية في الأهلي على المشاركة في أعمال الجمعية العمومية للنادي الأهلي لاختيار مجلس إدارة جديد لمدة 4 سنوات قادمة مع انطلاق عملية التصويت في مقر النادي بالجزيرة في التاسعة صباحا. 

وتواجد في اللحظات الأولى، الكابتن ربيع ياسين نجم الأهلي السابق وطارق الغنام أسطورة كرة السلة بالأهلي من أجل المشاركة في الجمعية العمومية والتصويت بها.

وبدأت عملية التصويت في انتخابات الأهلي من التاسعة صباح اليوم، وتستمر حتى السابعة مساءً لاختيار مجلس إدارة جديد للنادي. 

خالد مرتجي النادي الأهلي انتخابات القلعة الحمراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة

رحمة أحمد

رحمة أحمد بعد الزج باسمها في أزمة رحمة محسن: كرهت اسمي.. وهعمل محضر

توقعات أسعار الذهب

البنك الدولي يكشف توقعات أسعار الذهب في 2026.. هل يستمر الارتفاع؟

إعصار

عاصفة القرن.. إعصار يضرب هايتي ووفاة 30 شخصا وفقدان العشرات

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم الجمعة 31-10-2025

هل أنت مستأجر قديم؟.. هذه الحالة تُخرجك من شقتك دون سابق إنذار

هل أنت مستأجر قديم؟.. هذه الحالة تُخرجك من شقتك دون سابق إنذار

سعر الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الجمعة 31-10-2025

الزمالك

صورة لا تليق بالنادي.. الزمالك يشتكي مجلة الأهلي

ترشيحاتنا

محافظ الاسكندرية يلتقي أعضاء مجلس الشيوخ

محافظ الإسكندرية يبحث مع أعضاء مجلس الشيوخ الملفات الخدمية والتنموية

تعليق اللافتات

أعلام ولافتات ترحيبية بالدول الضيوف على الطرق والمحاور المؤدية للمتحف المصري الكبير

عملية جراحية

تدخل عاجل ينقذ حياة شاب بعد إصابة خطيرة في الرأس بمستشفى شبين الكوم للجراحات المتخصصة

بالصور

بعد تسريحهم.. مهندسو تسلا يتحدون إيلون ماسك بسيارة كوبيه فاخرة

Speedster
Speedster
Speedster

عيوب التصنيع تجبر هوندا على سحب 700 ألف سيارة من الأسواق

هوندا
هوندا
هوندا

بقوة 1258حصانا.. شاهد سيارة مكلارين الخارقة الجديدة

ماكلارين
ماكلارين
ماكلارين

نيسان تطلق أرخص شاحنة كهربائية بسعر يبدأ من 25 ألف دولار

نيسان فرونتير
نيسان فرونتير
نيسان فرونتير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

المزيد