خالد مرتجي يوجه رسالة مؤثرة بعد بدء انتخابات الأهلي

وجه خالد مرتجي المرشح على عضوية أمين صندوق النادي الأهلي، رسالة للجماهير والأعضاء بشأن انتخابات القلعة الحمراء.

وكتب خالد مرتجي عبر حسابه على منصة فيسبوك: “بسم الله توكلت على الله.. أتمنى من الله- سبحانه وتعالى أن أنال ثقة الجمعية العمومية المحترمة للنادي الأهلي”.

وأضاف: “لكي أمثلها كأمين صندوق في مجلس الإدارة ضمن قائمة الكابتن محمود الخطيب، وذلك لخدمة النادي الأهلي وأعضاءه وجماهيره”.

وحرص عدد من نجوم كرة القدم والألعاب الرياضية في الأهلي على المشاركة في أعمال الجمعية العمومية للنادي الأهلي لاختيار مجلس إدارة جديد لمدة 4 سنوات قادمة مع انطلاق عملية التصويت في مقر النادي بالجزيرة في التاسعة صباحا.

وتواجد في اللحظات الأولى، الكابتن ربيع ياسين نجم الأهلي السابق وطارق الغنام أسطورة كرة السلة بالأهلي من أجل المشاركة في الجمعية العمومية والتصويت بها.

وبدأت عملية التصويت في انتخابات الأهلي من التاسعة صباح اليوم، وتستمر حتى السابعة مساءً لاختيار مجلس إدارة جديد للنادي.