الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

رئيس وزراء لبنان: حصر السلاح ليس مجرد شعار بل قرار لا تراجع عنه

محمود نوفل

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام سعي بلاده جاهدة لحشد كل الإمكانات السياسية والدبلوماسية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.

وقال رئيس الحكومة اللبنانية في تصريحات له إن مسألة  حصر السلاح ليست مجرد شعار بل قرار لا تراجع عنه.

وأشار سلام في تصريحاته إلى ‌‏أن بيروت تعمل عن طريق لجنة الرقابة الدولية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.

وختم ‌‏رئيس وزراء لبنان تصريحاته قائلا: نحشد كل إمكاناتنا للعودة لوقف العمليات العدائية الإسرائيلية.

وأكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في وقت سابق، أن التوغل الإسرائيلي في جنوب لبنان واستهدافه المباشر لموظف في بلدية قرية بليدا  أثناء تأدية واجبه هو اعتداء صارخ على مؤسسات الدولة اللبنانية وسيادتها.

وقال رئيس الوزراء اللبناني في تصريحات له : نتابع الضغط مع الأمم المتحدة والدول الراعية لاتفاق وقف الأعمال العدائية لضمان وقف الانتهاكات وتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي من أراضينا.

وفي وقت لاحق ، انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من قرية بليدا بعد اقتحام استمر لساعات، فيما دخل الجيش اللبناني مبنى البلدية في القرية لتعزيز وجوده الأمني.

نواف سلام لبنان جنوب لبنان جيش الاحتلال

