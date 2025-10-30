رئيس النواب اللبناني: العدوان الإسرائيلي المتمادي على لبنان "لا يمكن لجمه بالإدانة"

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، "إن العدوان الإسرائيلي المتمادي على لبنان وآخره الجريمة التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلية، مستهدفة إدارة رسمية تابعة لوزارة الداخلية والبلديات عائدة لمبنى المجلس البلدي لبلدة بليدا واغتيال أحد موظفي المجلس البلدي، إضافة إلى عملية تفجير مبنى النادي الحسيني في بلدة العديسة والاعتداء على الجيش و"اليونيفيل" ومنعهما من القيام بدورهما، وانتهاك أجواء العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية، هو فعل يتجاوز الاستباحة الإسرائيلية للسيادة الوطنية اللبنانية وقرارات الأمم المتحدة بل هو عدوان على لبنان لا يمكن لجمه بالإدانة".

وأضاف بري، في بيان نقلته وكالة الوطنية للإعلام اللبنانية اليوم /الخميس/، أن اللحظة الراهنة تستدعي من جميع اللبنانيين استحضار كل عناوين الوحدة ودعم الرئيس اللبناني وموقفه الأخير حيال ما حصل اليوم، موجها تحية اعتزاز وتقدير لأبناء بلدة بليدا وكافة القرى الحدودية مع فلسطين المحتلة".

