محمد سالم يكشف سر فوز المقاولون العرب على الإنتاج الحربي بهدف قاتل.. فيديو

أكد محمد سالم، لاعب المقاولون العرب، أن مباراة الفريق أمام الانتاج الحربي كانت سجال بين الفريقين.



وقال سالم خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "مباراة المقاولون العرب والإنتاجالحربي كانت سجال بين الفريقين، المنافس كان مجهدا بعد الخسارة من الأهلي".



وأضاف: "عدت لبيتي، عماد النحاس كان له دور كبير في العودة لمستواي، واستطعت ترجمة ثقة الجهاز الفني لمكسب".



وأتم: "معدل مشاركتي كان قليلا مع الزمالك، وعندما كنت أشارك فعلت ما بوسعي، لكن عدم التوفيق شيء طبيعي في الكرة".

