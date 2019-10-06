الطقس ملائم للتنزه.. الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة والعظمى 29.. فيديو

قال الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك انخفاضًا ملحوظًا فى درجات الحرارة على أنحاء البلاد بمعدل درجة أو درجتين لتصل درجة الحرارة على السواحل الشمالية 29 درجة.





وأكد إبراهيم عطا، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «8 الصبح» المذاع على قناة «dmc»، على استقرار حركة الملاحة البحرية في البحرين الأبيض والمتوسط، مُشيرا إلى ان ارتفاع الموج فيهما مناسب لكافة الأنشطة البحرية والملاحية.





وأشار المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه درجة الحراة فى الغردقة وجنوب سيناء تصل درجة الحرارة فيها إلى 35 درجة مئوية، وتنشط الرياح على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة فى خليج السويس.





وأوضح إبراهيم عطا، أن الطقس حار على شمال الصعيد حيث تصل درجة الحرارة فيها إلى 36 درجة مئوية، بينما جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين تصل درجة الحرارة فيها إلى 40 درجة مئوية، محذرًا من ارتفاع نسبة الرطوبة فى الجو.



