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تعليم

مدرسة ثانوية بالعريش: كاميراتنا ترصد الطلاب أثناء هروبهم لـ محل البلاي ستيشن يوميا

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 10:36 ص
الطلاب أثناء هروبهم
الطلاب أثناء هروبهم لـ "محل البلاي ستيشن"
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ياســـمين بدوي
أعلنت مدرسة الشهيد الرائد عمرو شكري الثانوية بنين بالعريش، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن إدارة المدرسة تعلم أن هناك طلابا يهربون من المدرسة يوميا من أجل لعب "البلاي سيتشن".

وقالت المدرسة، في تحذير شديد اللهجة على صفحتها: "سوف تتخذ المدرسة جميع الإجراءات الرادعة نحو الطلاب الذين يتسربون من المدرسة أثناء اليوم الدراسي للجلوس في محل البلاي ستيشن الكائن أمام المدرسة".

وأعلنت المدرسة أن حالات التسرب أثبتتها الكاميرات التي سيتم تفريغها لعمل اللازم.

وأضافت المدرسة أنه سيتم إبلاغ السلطات وإبلاغ أولياء الأمور أولًا بأول بأي حالة تسرب تخص نجل أي ولي أمر.
مدرسة ثانوية بالعريش: كاميراتنا ترصد الطلاب أثناء هروبهم لـ محل البلاي ستيشن يوميا
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