فى أحدث ظهور لها.. نسرين أمين تحتضن نجلاء بدر وزوجها

نشرت الفنانة نسرين أمين عبر خاصية STORY بموقع إنستجرام صورة جديدة ظهرت فيها وهى تحتضن الفنانة نجلاء بدر وزوجها، احتفالا بعيد ميلاد نجلاء بدر الـ 43.



وتحتفل الفنانة نجلاء بدر، اليوم "الأحد" بعيد ميلادها، حيث إنها من مواليد 6 أكتوبر 1976، حيث أكملت 43 عاما.



ويذكر أن أحدث مشاركات نسرين أمين الدرامية مسلسل "نصيبى وقسمتك3" حدوتة على الهادى يا زبادى ويشاركها البطولة الفنان نبيل عيسى.



والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى وإخراج مصطفى فكرى.

