فريق أهلي 2001 يواجه المصري في بطولة الجمهورية .. غدًا

يواجه فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2001 فريق المصري، غدًا الاثنين، في المباراة التي تقام بينهما على الملعب الفرعي للجيش الثالث بالسويس، ضمن الجولة الثامنة من بطولة الجمهورية.



ويدخل الأهلي المباراة بعد الفوز الكبير الذي حققه الجمعة الماضي على إف سي مصر بنتيجة 5 – صفر، وهو الفوز الذي اعتبره أحمد سراج المدير الفني للأهلي البداية الحقيقية لفريقه في البطولة ويأمل في تحقيق فوز جديد على حساب المصري، من أجل المنافسة بشكل قوي على لقب البطولة الذي يحمله من الموسم الماضي.



ويمتلك الأهلي ١٥ نقطة في رصيده، جمعهم من الفوز في ٥ مباريات والهزيمة في مباراتين، حيث فاز على سموحة ١ – صفر، ثم خسر أمام الزمالك صفر – ١، وفاز على الاتحاد السكندري ٣ – ١، وعلى الجونة ٤ – صفر، وعلى الإنتاج الحربي ١ – صفر، وخسر أمام طنطا ١ – ٢، وفاز على أف سي مصر ٥ – صفر، مسجلًا ١٥ هدفاً مقابل ٤ أهداف في مرماه.



ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠١ بالأهلي كلا من أحمد سراج، مديرًا فنيًا وأحمد عبد الظاهر مدربًا عامًا وممدوح عبيد مدربًا وتامر دسوقي مدربًا لحراس المرمى ومحمد راشد المدير الإداري ومحمد إمام طبيب الفريق، وإبراهيم خاطر إخصائي التدليك.