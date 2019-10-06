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رياضة

عبد الله السعيد يهدد عرش رمضان صبحي في الدوري الممتاز

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 02:05 م
عبدالله السعيد لاعب
عبدالله السعيد لاعب بيراميدز
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القسم الرياضي
يحل فريق بيراميدز ضيفا على فريق طلائع الجيش في ختام مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز، اليوم، الأحد في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، على استاد جهاز الرياضة العسكري.

ويسعى عبد الله السعيد هداف بيراميدز في مواصلة تألقه والانفراد بصدارة الهدافين، بعدما تساوى معه رمضان صبحي نجم النادي الأهلي برصيد 3 أهداف لكل منهما.

ويدخل فريق بيراميدز المباراة وفي رصيده 6 نقاط، محققا العلامة الكاملة من الفوز في أول مواجهتين له بالدوري، حيث فاز على إنبي في الجولة الأولى بنتيجة 4:0، ثم فاز على طنطا بنتيجة 2:1 في الجولة الثانية.
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