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رياضة

الأهلي السبب.. تغييرات جذرية في الزمالك أمام نادي مصر

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 03:15 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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عمرو الحلوانى
استقر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة الصربي ميتشو على تشكيل فريقه لمواجهة نادى مصر اليوم بملعب السلام فى إطار لقاءات الجولة الثالثة من منافسات الدورى الممتاز لـ موسم 2019 /2020.

ويلجأ الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الصربي ميتشو إلى استخدام احمد زيزو كلاعب فى خط الوسط لتعويض غياب فرجانى ساسى وطارق حامد ثنائى الوسط الأساسى ، ويدرس أيضا الجهاز الفنى إلى الاعتماد على يوسف أوباما فى منطقة الوسط بجانب زيزو .

وتصاعدت فرص أشرف بنشرقي فى العودة مجددا إلى تشكيل الزمالك الأساسي بعد غيابه عن آخر مباراتين للفريق الأبيض بالدورى كلاعب أساسى ، وهو الأمر نفسه بالنسبة لمحمد أوناجم فى مركز الجناح الهجومي ،وكذلك الحال بالنسبة لكريم بامبو وقرر الجهاز الفنى الاعتماد على محمد عبدالسلام " لأول مرة " فى تشكيل الزمالك الأساسى اليوم بجانب محمود الونش فى خط الدفاع .

وكان ميتشو قرر استبعاد عدد من اللاعبين من قائمة الزمالك خوفا من الحصول على البطاقة الصفراء الثانية وبالتالي الغياب عن المواجهة المقبلة المهمة للغاية أمام الأهلى ويأتى على رأس هؤلاء اللاعبين محمود علاء المدافع الأساسي، و فرجانى ساسى لاعب الوسط الأساسى ، بالإضافة إلى غياب طارق حامد بسبب الإيقاف وشيكابالا بسبب الإصابة .
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