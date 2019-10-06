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رياضة

تقرير: الأهلي أغنى أندية القارة الأفريقية.. تعرف على ترتيب الزمالك

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 04:39 م
رمضان صبحي لاعب النادي
رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي
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إسماعيل محمود
تصدر النادي الأهلي المصري قائمة أغنى أندية قارة إفريقيا، وذلك في تقرير أصدره موقع أفريقيا سبورت لأغنى 10 أندية في القارة السمراء.

وذكر التقرير أن النادي الأهلي هو أغنى أندية القارة السمراء بميزانية تبلغ 31.7 مليون يورو ، ما يعادل 650 مليون جنيه مصري تقريبًا ، وهو راجع لأنه أكثر الأندية نجاحًا في أفريقيا والعالم.

واحتل نادي الزمالك المركز الثاني بميزانية وصلت لمبلغ 22 مليون يورو، واحتل نادي ميملودي صان داونز الجنوب إفريقي المركز المركز الثالث بميزانية تبلغ 19.7 مليون يورو.

ويعرض لكم صدى البلد ترتيب الأندية الأغنى في إفريقيا :

1- الأهلي المصري : 31.7 مليون يورو

2- الزمالك المصري : 22 مليون يورو

3- ميملودي صان داونز الجنوب إفريقي : 19.7 مليون يورو

4 - النجم الساحلي التونسي:18.5 مليون يورو

5- الترجي التونسي : 17.3 مليون يورو

6 - الوداد المغربي: 16.1 مليون يورو

7 - الرجاء المغربي : 13.4 مليون يورو

8 - اتحاد العاصمة الجزائري : 7.7 مليون يورو

9 - شبيبة القبائل الجزائري : 6.5 مليون يورو

10 تي بي مازيمبي الكونغولي : 6 مليون يورو
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