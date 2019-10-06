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فن

كله بالحب .. سارة نخلة تروج لـ نصيبي وقسمتك 3

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 05:17 م
سارة نخلة
سارة نخلة
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محمد بدران

نشرت الفنانة سارة نخلة، البوستر الدعائي من مسلسل "نصيبي و قسمتك3" حكاية "كله بالحب" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت سارة نخلة على الافيش وعلقت عليه قائلة : "انتظرونى النهاردة في الحلقة الاولى من حكاية كله بالحب ان شاء الله النهاردة الساعة 9 والعاشرة بتوقيت سوريا على mbc4 كله بالحب بطولة ايمان العاصي شريف سلامة ايمن عزب هاجر احمد سارة نخلة احمد هلال".

وتفاعل عدد كبير من متابعى سارة نخلة على مع الصورة، وعلق بعضهم، قائلا: " بالتوفيق، مسلسل جميل، منتظرينك، حبيبة قلبي باذن الله".

يذكر أن مسلسل نصيبي وقسمتك 3 من تأليف عمرو محمود ياسين، وكان الجزء الثاني من المسلسل عُرض في شهر سبتمبر الماضي.
كله بالحب .. سارة نخلة تروج لـ نصيبي وقسمتك 3
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