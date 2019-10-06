ضبط عامل بحوزته مدفع جرينوف و 750 طلقة فى دشنا

تمكنت قوة أمنية من مركز شرطة دشنا، من ضبط عامل بحوزته مدفع جرينوف و 750 طلقة نارية و 8 خزن رشاش خلال مداهمة منزله.



تلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء محمد ضبش، مدير المباحث الجنائية، بتمكن قوة أمنية بمركز شرطة دشنا، من ضبط بهيج.ا. م عامل بحوزته بندقية آلية،و مدفع جرينوف، و750 طلقة نارية، و 8 خزن رشاش.



وردت معلومات لمباحث دشنا، بحيازة المتهم المذكور لأسلحة نارية، فتم تقنين الاجراءات القانونية و مداهمة المنزل.



تم ضبط المتهم و التحفظ عليه مع المضبوطات بمركز شرطة دشنا، و إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

