Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط عامل بحوزته مدفع جرينوف و 750 طلقة فى دشنا

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 06:13 م
صورة أرشيفية - سلاح
صورة أرشيفية - سلاح
Advertisements
يوسف رجب
تمكنت قوة أمنية من مركز شرطة دشنا، من ضبط عامل بحوزته مدفع جرينوف و 750 طلقة نارية و 8 خزن رشاش خلال مداهمة منزله.

تلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء محمد ضبش، مدير المباحث الجنائية، بتمكن قوة أمنية بمركز شرطة دشنا، من ضبط بهيج.ا. م عامل بحوزته بندقية آلية،و مدفع جرينوف، و750 طلقة نارية، و 8 خزن رشاش.

وردت معلومات لمباحث دشنا، بحيازة المتهم المذكور لأسلحة نارية، فتم تقنين الاجراءات القانونية و مداهمة المنزل.

تم ضبط المتهم و التحفظ عليه مع المضبوطات بمركز شرطة دشنا، و إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

من حكايات الحرب.. بطولة أمير الكويت في أكتوبر 73.. حرك ثلث جيش بلاده للدفاع عن سيناء

يقعد جنب أهله.. رسالة عمرو أديب لـ جماهير الأهلي بشأن فايلر

أوعى وشك.. زوجة أحمد داود بـ فستان جذاب.. شاهد

مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين في إطلاق نار بالولايات المتحدة

جهود مكثفة لكشف لغز اختطاف طفل الستامونى.. ووالده: طلبوا نصف مليون جنيه

محمد صلاح يوجه رسالة قاسية لـ اتحاد الكرة ..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد 20 صورة تبرز جمال صفاء سلطان

من حكايات الحرب.. بطولة أمير الكويت في أكتوبر 73.. حرك ثلث جيش بلاده للدفاع عن سيناء

شاهد.. صفاء أبو السعود وزوجها الشيخ صالح كامل في ظهور نادر بحفل زفاف