مقتل 104 مواطنين.. الدفاع والداخلية العراقية يكشفان إجمالي عدد ضحايا الاحتجاجات

كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأحد، أن عدد المصابين من المتظاهرين وقوات الأمن منذ اندلاع الاحتجاجات الأسبوع الماضي، وصل إلى 6100 شخصا.



وقال المتحدث خلال مؤتمر صحفي بث على شاشة التلفزيون العراقي: "عدد المصابين من المتظاهرين والأمن يتجاوز 6100 شخص".



وأضاف: "حصل اعتداء على قنوات إعلامية من بينها العربية والحدث".



من جانب آخر، قال الناطق باسم الداخلية العراقية خلال نفس المؤتمر إن عدد المتظاهرين الذين لقوا مصرعهم خلال الاحتجاجات بلغ 104 متظاهرًا، مشيرًا إلى أن عدد المصابين وصل إلى أكثر من 6 آلاف شخصا.



وأعرب الناطق باسم الداخلية عن استنكاره الشديد للاعتداء على مكاتب القنوات الإعلامية، لافتًا إلى أن قوات الأمن تعكف على التحقيق لمعرفة من الذي يقف خلف تلك الهجمات.



بدوره، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، أن المؤسسات الصحية تعرضت إلى ضغط كبير جراء الأعداد الكبيرة من المصابي