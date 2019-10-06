ضبط عاطل بالدقهلية بحوزته 215 لفافة بانجو

تمكنت مباحث مركز شربين بمحافظة الدقهلية من ضبط عاطل وبحوزته 215 لفافة بانجو.



تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات اكدتها التحريات السرية لمباحث شربين تفيد بوجود شخص يتاجر بالمواد المخدرة أمام معديه بشربين.



وتقرر تشكيل فريق بحث برئاسة المقدم محمد الارضى رئيس مباحث شربين ومعاونى المباحث النقيب احمد عاطف والملازم اول احمد الشرنوبى، وبتفنين الاجراءات وعمل اكمنة متفرقة حول معدية الضهرية تم ضبط شخص يدعى أحمد .م.ح.39 عاما ومقيم قرية الضهرية مركز شربين وبحوزته عدد 215 لفافة من نبات البانجو مجهزة للبيع، بالاضافة لفرد خرطوش وعدد 2 طلقه وهاتف محمول ومبلغ مالى.



وبمواجهة أحمد بالمضبوطات اعترف بحيازتها لغرض الاتجار وتم تحرير المحضر رقم 13322 جنايات شربين وتم العرض على النيابه التى امرت بحبسة 4 ايام على ذمة التحقيق.