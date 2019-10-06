Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعلم مصر و10 كلمات مؤثرة.. عمرو دياب يحيي ذكرى نصر أكتوبر.. شاهد

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 07:58 م
عمرو دياب
عمرو دياب
Advertisements
محمد بدران

حرص الهضبة عمرو دياب، على تهنئة الشعب المصري، احتفالا بنصر أكتوبر فى ذكراه الـ 46 اليوم الموافق 6 أكتوبر.

ونشر دياب، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، صورة تحمل علم مصر وعلق قائلا: "كل عام والشعب المصري بخير بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر المجيدة".

أحيا عمرو دياب، الجمعة الماضية، حفلًا غنائيًا بمدينة العقبة الساحلية بالأردن وسط حضور جماهيري كبير.

يذكر أن عمرو دياب يستعد لطرح أحدث ألبوماته "أنا غير" خلال الفترة القادمة، حيث طرح منه حتى الآن خمس أغنيات هي، أنا غير، بحبه ، يوم تلات، تحيرك، ومتغير.

بعلم مصر و10 كلمات مؤثرة.. عمرو دياب يحيي ذكرى نصر أكتوبر.. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا في الأردن.. 4 أكتوبر

استمع الى أغنية "تحيرك" لـ عمرو دياب بعد تسريبها.. فيديو

عمرو دياب يطرح أغنية تحيرك عبر تطبيق أنغامي

أغنية تحيرك لـ عمرو دياب تحقق 1.2 مليون مشاهدة بعد 3 أيام من طرحها.. فيديو

الهضبة والأسطورة.. أحدث ظهور لعمرو دياب برفقة محمد حماقي .. تفاصيل

تحيرك لعمرو دياب تتصدر ترند تويتر

ترشيحاتنا

بصورة لـ محمد صلاح.. زينة تحتفل بعيد ميلاد توأمها من أحمد عز

مفاجأة .. ميتشو يعدل خطة الزمالك قبل مواجهة إف سي مصر

اجتماع مهم الليلة.. آخر تطورات أزمة الزمالك وجينيراسيون السنغالي

أوعى وشك.. زوجة أحمد داود بـ فستان جذاب.. شاهد

قنوات وموعد عرض فيلم الممر.. اليوم

اللجوء إلى الشرطة.. تراشق متبادل بين ليفربول وليستر بسبب محمد صلاح

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الجالية المصرية تحتفل بالذكرى الـ46 لنصر أكتوبر في التايمز سكوير

وفد هولندي يزور سوهاج في إطار التبادل الثقافي بين البلدين.. صور

لن تصدق.. سعر خرافي لـ فستان وحقيبة درة