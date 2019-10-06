بعلم مصر و10 كلمات مؤثرة.. عمرو دياب يحيي ذكرى نصر أكتوبر.. شاهد

كل عام والشعب المصري بخير بمناسبة ذكرى نصر #حرب_اكتوبر المجيدة. pic.twitter.com/k3KUG67vPq — Amr Diab (@amrdiab) October 6, 2019

حرص الهضبة عمرو دياب، على تهنئة الشعب المصري، احتفالا بنصر أكتوبر فى ذكراه الـ 46 اليوم الموافق 6 أكتوبر.ونشر دياب، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، صورة تحمل علم مصر وعلق قائلا: "كل عام والشعب المصري بخير بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر المجيدة".أحيا عمرو دياب، الجمعة الماضية، حفلًا غنائيًا بمدينة العقبة الساحلية بالأردن وسط حضور جماهيري كبير.يذكر أن عمرو دياب يستعد لطرح أحدث ألبوماته "أنا غير" خلال الفترة القادمة، حيث طرح منه حتى الآن خمس أغنيات هي، أنا غير، بحبه ، يوم تلات، تحيرك، ومتغير.