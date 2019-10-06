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رياضة

65 دقيقة.. الزمالك يهدر فرصا بالجملة ونادي مصر يدافع

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 09:30 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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حسن العمدة
مرت 65 من عمر المباراة التي تجمع فريقي الزمالك وإف سي مصر والمقامة على ملعب السلام في الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز بالتعادل لهدف لكل منهما من زمن الشوط الثاني، في المباراة.

هدف الزمالك أُحرز فى الدقيقة 14 عن طريق بن شرقي من تسديدة متقنة بعد تلقيه تمريرة رائعة من يوسف أوباما.

وأدرك نادي مصر هدف التعادل في الدقيقة 46 عن طريق الحبشي من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.

وبدأ الزمالك بالضغط المتواصل لإحراز هدف الثاني والتقدم على نادي إف سي مصر.

وأجرى ميتشو التغيير الأول بخروج كريم بامبو ودخول مصطفى محمد في بداية الشوط الثاني.

وأهدر الزمالك فرصة هدفًا محققًا بعد عرضية من أوناجم داخل منطقة الجزاء ليقابلها عمر السعيد بلمسة أمام المرمى ولكن تم الإنقاذ من حارس نادي مصر فى الدقيقة 60.

وبعد مرور دقيقتين، أهدر الونش يهدر فرصة هدف للزمالك بعد عرضية من ركنية ناحية اليسار ليقابلها الونش بتسديدة من مرة واحدة فمرت أعلى مرمى نادي مصر.

بدأ الزمالك اللقاء بالضغط المتواصل على فريق إف سي مصر لتسجيل هدف مبكر.
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