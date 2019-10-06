قبل مواجهة الأهلي.. الزمالك يخسر أول نقطتين بـ التعادل 1-1 أمام إف سي مصر ..فيديو

انتهت أحداث المباراة بين فريقي الزمالك وإف سي مصر بالتعادل لهدف لكل منهما ، في المباراة التي جمعت الفريقين ، على ملعب السلام في الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.



وجاء هدف الزمالك فى الدقيقة 14 عن طريق بن شرقي من تسديدة متقنة بعد تلقيه تمريرة رائعة من يوسف أوباما.



وأدرك نادي مصر هدف التعادل فى الدقيقة 46 عن طريق الحبشي من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء .



وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك الي النقطة 7 فى المركز الرابع ، بينما ارتفع نادي مصر الي النقطة نقطتين فى المركز الخامس عشر .

الشوط الاول :



بدأ الزمالك اللقاء بالضغط المتواصل علي فريق إف سي مصر لتسجيل هدف مبكر .



وجاءت هجمة خطيرة للزمالك في الدقيقة 8 بعد كرة طولية تسلمها اوناجم ووصل لمنطقة الجزاء وحولها عرضية خطيرة ولكن لم دفاع نادي مصر يخرجها ركنية.



وأهدر الزمالك فرصة هدف ثاني فرصة بعد عرضية من النقاز يقابلها أوباما بلمسة رأسية داخل منطقة الجزاء ولكن دون اتقان وتمر بجوار مرمى نادي مصر فى الدقيقة 22 .



وباغت هشام عبد الحميد مرمي الزمالك بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ينقذها عواد حارس الزمالك بإعجوبة فى الدقيقة 26 .



وفي الدقيقة 27 لاحت فرصة هدف لنادي مصر بعد عرضية من ركنية ولمسة راسية داخل منطقة الجزاء وخروج خاطئ من عواد وتمر الكرة بجوار مرمى الزمالك.



الشوط الثاني :



وبدأ الزمالك بالضغط المتواصل لإحراز هدف الثاني والتقدم على نادي إف سي مصر .



وأجري ميتشو التغيير الاول بخروج كريم بامبو ودخول مصطفى محمد في بداية الشوط الثاني .



وأهدر الزمالك فرصة هدف محقق بعد عرضية من اوناجم داخل منطقة الجزاء ويقابلها عمر السعيد بلمسة من امام المرمى وإنقاذ من حارس نادي مصر فى الدقيقة 60 .



وبعد مرور دقيقتين ، أهدر الونش يهدر فرصة هدف للزمالك بعد عرضية من ركنية ناحية اليسار ويقابلها الونش بتسديدة من مرة واحدة و تمر أعلى مرمى نادي مصر

