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أخبار العالم

البنتاجون يحسم موقفه من العملية العسكرية التركية شمال سوريا

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 06:35 م
البنتاجون
البنتاجون
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رحيم يسري
قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البتاجون" إنها لا تدعم عملية تركيا في شمال سوريا، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وحذر البنتاجون تركيا من "تداعيات مزعزعة للاستقرار" لعملياتها في سوريا.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير اقتصاد تركيا خلال قيامها بأي شيء "خارج الحدود" في سوريا.

وتابع قائلا انتخبت لإخراج الولايات المتحدة من تلك الحروب العبثية التي لا نهاية لها.

يأتي ذلك بعد إعلان واشنطن سحب عدد من قواتها المنتشرة في شمال غرب سوريا.

وتزامن ذلك مع تخطيط تركيا لشن عملية عسكرية ضد الأكراد في شمال سوريا.
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