الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

ياسمين عبدالعزيز تحتفي بجهود الرئيس السيسي في قمة السلام

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
منار نور

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز من قمة السلام المنعقدة في شرم الشيخ، والتي شارك فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من قادة وزعماء العالم.

ونشرت ياسمين عبر خاصية «ستوري» على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة الرئيس السيسي، على أنغام أغنية الفنان أحمد سعد الشهيرة «سكوت سكوت.. جت الملوك»، في لفتة تفاعل معها جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


وكانت قد تحولت مدينة شرم الشيخ، مساء الإثنين، إلى بوصلة للسلام ومركز اهتمام عالمي بعد توقيع اتفاقية "شرم الشيخ للسلام" لإنهاء الحرب في غزة، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب قادة من دول كبرى في المنطقة والعالم.

القمة لم تكن مجرد حدث سياسي، بل كانت مشهدًا متكاملًا من الدبلوماسية الهادئة، والرمزية التاريخية، والإشادات المتتالية التي عكست تقديرًا عالميًا للدور المصري المحوري في استعادة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

