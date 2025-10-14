قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غرفة عمليات الوطنية للانتخابات تتابع التقدم بأوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب
منح بعض العاملين بوزارة الري صفة مأموري الضبط القضائي
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025
السفير معتز أحمدين: إسرائيل أول من ابتكر فكرة الميليشيات لزعزعة استقرار الدول
ترامب: أردوغان يمكن أن يلعب دورا محوريا في إنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا
مفتي الجمهورية: مصر بقيادة الرئيس السيسي قدمت أنموذجا في الحكمة والاتزان في إدارة الأزمات
غدًا.. غلق باب الترشح لانتخابات النواب وإعلان أسماء المرشحين على الفردي والقائمة
بعد غزة.. ترامب يشهد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا
مع قرب كأس العالم 2026.. تعرف على أفضل 10 مدربين يقودون منتخباتهم
مفتي الجمهورية لطلاب الجامعات: الأمة تواجه حربا فكرية تستهدف القضاء على الهوية الدينية والوطنية
500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة
السلطة الفلسطينية تعلن نشر أكثر من 100 عنصر لبدء عمل معبر رفح البري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

صبري فواز: تكويني بدأ بـ"الموالد الشعبية" وكنت جزءا من "العالم الضخم" للثقافة الجماهيرية

صبري فواز
صبري فواز
أحمد البهى

حل الفنان صبري فواز ضيفاُ علي فعالية "مساحة حرة" وذلك بمقر المركز القومي، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وضمن فعاليات الدورة الأولى  لمعرض الزمالك للكتاب ؛ الذي ينظمه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة المخرج عادل حسان، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، وأدار الحوار معه بحضور جمهور المعرض د.محمد أمين عبدالصمد المشرف على التراث الشعبي بالمركز، والذي وصف ضيفه بأنه  أحد "الفنانين المؤسسين" مشيدا بكونه "فنان صاحب وعي".
فواز تحدث عن نشأته في كفر الشيخ، قائلا إن حب المسرح بدأ معه وهو طالب بالمرحلة الابتدائية، ومن خلال مسابقات المسرح المدرسي انتقل للثقافة الجماهيرية عبر مخرجيها المتواجدين في مجال المسرح المدرسي، ما أهله للالتحاق بفرقة كفر الشيخ المسرحية.  
وأضاف :"كنت حريصاً على التواجد في العالم الضخم للثقافة الجماهيرية ، من خلال حضور الندوات والأمسيات اضافة للعمل المسرحي".
وتحدث صبري عن تكوينه الفني والثقافي قائلا :" تكويني بدأ في عالم الريف ، كنت أملك الخيال طوال الوقت، وكانت الموالد رافدا مهما في تكويني، حيث  كنت حريصا على حضورها ، وكان أول احتكاك لي بالمسرح المدرسي في المرحلة الإعدادية.. أول نص كان مسرحية (الأب والأولاد) من تأليفنا.. وفي المرحلة الثانوية كان أول عمل للثقافة الجماهيرية وهو (أوديب) لعلي سالم".
ثم تحدث عن الانتقالة الاولي في حياته : في الثانوية قررت دراسة المسرح، وبعد ان انهيتها انتقلت الي الاسكندرية طالبا بكلية الاداب قسم مسرح،  أول عرض أخرجته داخل الجامعة كان العرس، وأول نص تأليفا كان ميسدكول من هولاكو.
الانتقالة الثانية كانت للقاهرة طالبا بمعهد الفنون المسرحية ، وفي عامه الدراسي الأول وقف امام كاميرا المخرج الكبير إسماعيل عبدالحافظ، ليؤدي مشاهد قليلة في مسلسل الوسية، اما أول عمل مسرحي كمحترف فكان "لعبة السلطان" مع المخرج الكبير نبيل الألفي.
يقول صبري فواز :" عملت ــ وما زلت أعمل ــ  طوال الوقت بما يليق بي ، إخراجا وتمثيلا وتأليفا".
وبهدوء وثقة وصف الشعب المصري قائلاً :" نحن شعب فنان، نستطيع أن نتخطى أي شيء ونغني، فالفن جزء من تكويننا، لذلك نواجه أي مجتمعات لديها موقف تجاه الفنون".

الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة عرض الزمالك للكتاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد موسى

اقتحام استوديو أحمد موسى في شرم الشيخ من أجل صورة.. ماذا حدث؟

شيماء سيف

شيماء سيف تفاجئ جمهورها بالنقاب

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14-10-2025.. مفاجأة في عيار 21

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 14-10-2025

عمرو محمود ياسين وزوجته

عمرو محمود ياسين يعلن خضوع زوجته لعمليه دقيقة ويطلب الدعاء لها

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14-10-2025

ترشيحاتنا

الفاعليات

جامعة قناة السويس تواصل فعاليات حملة «الوقاية من المخدرات» لرفع وعي الطلاب

رئيس جامعة قناة السويس

جامعة قناة السويس تنظم ندوة توعوية بعنوان "الإيجابية السامة والمسؤولية الاجتماعية"

مدير عام آثار الأقصر يتفقد أعمال البعثات الدولية بالبر الغربي

مدير عام آثار الأقصر يتفقد أعمال البعثات الدولية بالبر الغربي

بالصور

10 أسباب رئيسية وراء الجلطات والنوبات القلبية.. احذر العلامات الصامتة قبل فوات الأوان

أسباب الجلطات والنوبات القلبية
أسباب الجلطات والنوبات القلبية
أسباب الجلطات والنوبات القلبية

سرقات محطات شحن السيارات الكهربائية تجتاح 5 دول

محطات شحن السيارات الكهربائية
محطات شحن السيارات الكهربائية
محطات شحن السيارات الكهربائية

تسلا تتصدر مبيعات السيارات في كوريا الجنوبية

تسلا
تسلا
تسلا

محاكمة تاريخية لشركات السيارات في بريطانيا

سياراتفي بريطانيا
سياراتفي بريطانيا
سياراتفي بريطانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

المزيد