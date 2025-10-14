صبري فواز: تكويني بدأ بـ"الموالد الشعبية" وكنت جزءا من "العالم الضخم" للثقافة الجماهيرية

حل الفنان صبري فواز ضيفاُ علي فعالية "مساحة حرة" وذلك بمقر المركز القومي، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وضمن فعاليات الدورة الأولى لمعرض الزمالك للكتاب ؛ الذي ينظمه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة المخرج عادل حسان، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، وأدار الحوار معه بحضور جمهور المعرض د.محمد أمين عبدالصمد المشرف على التراث الشعبي بالمركز، والذي وصف ضيفه بأنه أحد "الفنانين المؤسسين" مشيدا بكونه "فنان صاحب وعي".

فواز تحدث عن نشأته في كفر الشيخ، قائلا إن حب المسرح بدأ معه وهو طالب بالمرحلة الابتدائية، ومن خلال مسابقات المسرح المدرسي انتقل للثقافة الجماهيرية عبر مخرجيها المتواجدين في مجال المسرح المدرسي، ما أهله للالتحاق بفرقة كفر الشيخ المسرحية.

وأضاف :"كنت حريصاً على التواجد في العالم الضخم للثقافة الجماهيرية ، من خلال حضور الندوات والأمسيات اضافة للعمل المسرحي".

وتحدث صبري عن تكوينه الفني والثقافي قائلا :" تكويني بدأ في عالم الريف ، كنت أملك الخيال طوال الوقت، وكانت الموالد رافدا مهما في تكويني، حيث كنت حريصا على حضورها ، وكان أول احتكاك لي بالمسرح المدرسي في المرحلة الإعدادية.. أول نص كان مسرحية (الأب والأولاد) من تأليفنا.. وفي المرحلة الثانوية كان أول عمل للثقافة الجماهيرية وهو (أوديب) لعلي سالم".

ثم تحدث عن الانتقالة الاولي في حياته : في الثانوية قررت دراسة المسرح، وبعد ان انهيتها انتقلت الي الاسكندرية طالبا بكلية الاداب قسم مسرح، أول عرض أخرجته داخل الجامعة كان العرس، وأول نص تأليفا كان ميسدكول من هولاكو.

الانتقالة الثانية كانت للقاهرة طالبا بمعهد الفنون المسرحية ، وفي عامه الدراسي الأول وقف امام كاميرا المخرج الكبير إسماعيل عبدالحافظ، ليؤدي مشاهد قليلة في مسلسل الوسية، اما أول عمل مسرحي كمحترف فكان "لعبة السلطان" مع المخرج الكبير نبيل الألفي.

يقول صبري فواز :" عملت ــ وما زلت أعمل ــ طوال الوقت بما يليق بي ، إخراجا وتمثيلا وتأليفا".

وبهدوء وثقة وصف الشعب المصري قائلاً :" نحن شعب فنان، نستطيع أن نتخطى أي شيء ونغني، فالفن جزء من تكويننا، لذلك نواجه أي مجتمعات لديها موقف تجاه الفنون".