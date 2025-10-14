لينك يدخل قائمة الأعلى مشاهدة في مصر بعد طرحه بحلقات

تمكن مسلسل لينك من بطولة رانيا يوسف وسيد رجب من الدخول الي قائمة الاعمال الاعلي مشاهدة في مصر، بعد طرحه بعدة حلقات علي منصة watch it .



واحتل مسلسل لينك المركز الاول من أصل 10 مراكز هم للاعمال الاعلي مشاهدة في مصر.

لينك» من أبرز الأعمال الدرامية فى موسم الـ«Off Season»، خاصة أنه يقدم معالجة درامية عصرية لقضية النصب الإلكترونى، ومخاطر التكنولوجيا الحديثة على العلاقات الإنسانية والأسرية، من خلال حبكة مشوقة، تمزج بين الدراما الاجتماعية والإثارة الإنسانية.

يشارك في بطولة العمل سيد رجب، رانيا يوسف، ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد، هيثم نبيل، وتامر فرج، والمسلسل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، من إنتاج إيمالاين ايمان ابوالدهب و احمد بلال وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.