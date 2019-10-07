بعد فضيحتها مع سياسي.. نائبة إخوانية أمريكية تقيم دعوى طلاق ضد زوجها

تقدمت النائبة الديمقراطية الأمريكية إلهان عمر بدعوى للطلاق من أحمد هرسي والد أطفالها الثلاثة، في الوقت الذي انتشرت فيه أنباء عن تورطها في علاقة غير شرعية مع سياسي ديمقراطي.



ووفقًا لما ذكره موقع "TMZ"، تقدمت نائبة الكونجرس إلهان عمر، المعروفة بتأييدها لجماعة الإخوان الإرهابية وقطر، بطلب للطلاق من زوجها أحمد هرسي، في محكمة بولاية مينيسوتا الأمريكية.



وأضاف "TMZ" أن إلهان عمر زعمت أنها تزوجت هرسي في حفل في عام 2002، على الرغم من أنهما لم يتزوجا قط قانونيًا، وانفصلا بعدها في عام 2008، ليعودا مرة أخرى ويتزوجان قانونيا في عام 2018.



يأتي ذلك، في الوقت الذي تقول فيه زوجة السياسي تيم مينيت، إن زوجها تركها لارتباطه بالنائبة إلهان عمر.



وبحسب "نيويورك تايمز"، قالت الدكتورة بيث جوردان للمحكمة، خلال تقديم دعوى طلاق، إن زوجها تيم مينيت اعترف لها بأنه كان على علاقة بإلهان عمر في أبريل الماضي، وأنه عبر عن حبه لنائبة الكونجرس بمغادرة زوجته.



وأظهرت أوراق القضية أن الزوجين منفصلين فعليا منذ السابع من أبريل عندما قال الزوج إنه على علاقة عاطفية مع امرأة أخرى، وهي إلهان عمر.