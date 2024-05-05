مصرع شخص صدمته سيارة بالشرقية

لقى شخص مصرعه إثر وقوع حادث إصطدام سيارة به بطريق عزبة رزق بمركز ديرب نجم وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ديرب نجم تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى ديرب نجم بوصول "زكريا م" 40 سنة مقيم دائرة مركز ديرب نجم، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مصرعه إثر وقوع حادث إصطدام سيارة به بطريق عزبة رزق بمركز ديرب نجم وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ديرب نجم تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.