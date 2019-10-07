تعليق ناري من أحمد رزق على شخصية الصحفي في فيلم الممر .. فيديو

قال الفنان أحمد رزق، إن عرض فيلم "الممر" على شاشات التليفزيون مختلف عن توقيت عرضه في السينما، وأظهر الوحدة بين الشعب المصري وتكاتف الشعب خلف قواته المسلحة.



وأضاف الفنان أحمد رزق عبر برنامج "كل يوم" المذاع على قناة " on e "، أن الشعب شعر بقيمة الجيش المصري، مشيرًا إلى أن توقيت ظهور الفيلم على شاشات التلفزيون كان مناسبًا جدًا نظرا إلى احتياجنا إلى الوقوف وراء الجيش المصري.



وأشار أحمد رزق إلى أن شخصية "إحسان" ليست نموذجا فاسدا بل هي رسالة بأن بعض الأشخاص الداعمين للفساد من الممكن أن يتطهروا في الوقت المناسب، لافتًا إلى أن إبراز النكسة في بداية الفيلم أعطي طعما خاصا في لحظة الانتصار .

