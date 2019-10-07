حزب الله يخترق البنتاجون.. فيديو وصور

في مفاجأة قد تؤدي لمزيد من التوتر بين أمريكا وحزب الله الممول من إيران، تم رصد اختراق لتلفزيون البنتاجون في الغرفة المخصصة للصحفيين.



ونشرت لارا سليجمان مراسلة البنتاجون لدى "فورين بوليسي" صورة تلفزيون البنتاجون في قاعة الصحافة وقد تم تلوينه بالأسود وتظهر على الشاشة كلمة حزب الله باللغة الإنجليزية.



وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة وعدد من المراسلين.



فيما أكدت مراسلة "فويس أوف أمريكا" أن الأمر حدث في شاشتين على الأقل.



وتساءل المغردون عن نجاح حزب الله في اختراق البنتاجون، بينما أفاد آخرون أن الأمر استمر لعدة دقائق ثم عادت الشاشات لطبيعتها مرة أخرى.