عدلي القيعي: لابد من إنهاء حالة الشحن بين جماهير القطبين

أكد عدلى القيعى مستشار لجنة التعاقدات بالنادى الأهلى، أنه لابد من رفع شعار " مصر فوق الجميع " خلال الفترة القادمة وإنهاء حالة الشحن التي تتواجد بين جمهور الاهلى و الزمالك قبل هذه المباراة التى تجمع بين الفريقين واستغلال الروح الوطنية المتواجدة حاليا لإثبات الروح الرياضية بينهم من لاعبى ومسئولين .



ويستعد فريق الأهلي لملاقاة غريمه التقليدى الزمالك ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدورى المصرى والمقرر لها يوم 19 من الشهر الجارى .



وأضاف عدلي القيعي خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلى ، قائلا " لابد من عدم التحصيل والتركيز فقط مع الفريق الأحمر و عدم الاستهانة بالفريق المنافس خلال المباراة القادمة ولكن هذا الأمر يحفز لاعبيه اكثر لذلك لابد من الاستعداد الجيد للمباراة وعدم النظر ما يحيط بالفريق المنافس " .



وأشار القيعى إلى أنه هذا الأمر لا يعنى التنازل عن الدفاع عن حقوق النادى الاهلى ، ولكن الآن تم أخذ الخطوات القانونية و الانتظار خلال الفترة المقبلة لأخذ الحق بطريقة سليمة بالطرق الشرعية .