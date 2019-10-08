افتتاح برنامج التعليم التنفيذي لـ كلية إدارة الأعمال بجامعة شيكاغو بالجونة

شارك وزير التعليم العالى والبحث العلمى فى افتتاح برنامج إدارة الأعمال التنفيذى للقيادات لكلية بوث لإدارة الأعمال بجامعة شيكاغو بالجونة، والذي تنظمه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وجامعة شيكاغو بوث بالولايات المتحدة الأمريكية.



وأكد وزير التعليم العالي أن هذا البرنامج التعليمي التنفيذي الذى تقدمه كلية بوث بجامعة شيكاغو هو فرصة جيدة لتدريب القيادات على وسائل التغلب على تحديات سوق العمل، والابتكار فى مجال الصناعة والاقتصاد.



وأوضح أن البرنامج فرصة لوزارة التعليم العالى للتعاون مع المؤسسات الصناعية لتطوير البرامج الدراسية فى مجال الاقتصاد وإدارة الأعمال وربطها باحتياجات سوق العمل خاصة مع التحولات الرقمية والتغييرات الاقتصادية التى تشهدها مصر والمنطقة، والمساهمة فى تقديم حلول مبتكرة للتحديات فى مجال التنمية، والتأكيد على حرص مصر على تطبيق الحلول العلمية وتشجيع الابتكار لمواكبة احتياجات التنمية فى المستقبل.



كما أكد اهتمام الدولة بتقديم نظام تعليمي عالي الجودة، كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030، وذلك من خلال العديد من الخطوات التنفيذية لتطوير التعليم العالي، وعلى رأسها النهج الاستراتيجي لتدويل التعليم العالي.



وأشار إلى التغييرات والتطورات التي حدثت في التعليم العالي المصري خلال الآونة الأخيرة ومنها: نقل المعرفة، وزيادة التمويل، وإنشاء عدد من الجامعات الجديدة، مثل: جامعات الجلالة وسلمان والمنصورة الجديدة والجامعة المصرية اليابانية وزويل، وتطوير المناهج بما يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي، واستحداث تخصصات جديدة بما يتناسب مع وظائف المستقبل.



كما أشار الوزير إلى أن أفضل طريقة لإعداد القادة هى اكتشاف المتميزين منهم خلال المراحل التعليمية، وتطوير القادة الموهوبين في جميع المجالات؛ بهدف تمكينهم من القيادة فى المستقبل، موضحًا أننا نحتاج في مجال التعليم والبحث العلمي إلى قادة لديهم القدرة على إدارة المخاطر الاستراتيجية، وتخفيف الأعباء المالية.



جدير بالذكر أن برنامج إدارة الأعمال التنفيذى للقيادات يُعد الأول من نوعه في إطار اتفاقية التعاون المُوقعة بين مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وجامعة شيكاغو بوث بالولايات المتحدة الأمريكية وبالشراكة مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.



ويعقد البرنامج مرة كل عام؛ لمدة أربعة عشرة يومًا خلال السنوات من 2019-2021، وطبقًا لاتفاق المنحة، فإن المشاركين في البرنامج سيكونون من القطاعين الخاص والعام بمصر، وسيتم التدريس من قبل أساتذة كلية بوث لدراسة التحديات والتغيرات المستجدة في عالم الأعمال.