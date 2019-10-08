سبب كوميدي يعطل تقنية الـ VAR في مباراة الفتح والنصر بـ الدوري السعودي

كشف تقرير صحفي، الثلاثاء، سبب تعطل تقنية الـ VAR، في مباراة الفتح والنصر، ضمن منافسات الجولة الثانية، من كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي).



وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية، إن سبب تعطل تقنية VAR في مباراة الفتح والنصر، هو فصل أحد العاملين في الملعب الأسلاك الخاصة بالتقنية بغية شحن هاتفه الخاص دون علمه بفصل الكهرباء عن الأجهزة المشغلة للتقنية.



وكان نادي النصر حقق الفوز على الفتح بهدف دون رد، بتوقيع اللاعب الشاب فراس البريكان.