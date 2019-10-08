جامعة القاهرة تطلق حزمة مبادرات خلال عام 2020.. مصر خضراء لزراعة مليون شجرة مثمرة.. وكرنفال المدينة لاكتشاف مواهب الطلاب

تحت شعار "مدينتنا بيتنا" جامعة القاهرة تطلق مبادرة "أصدقاء المدينة"

محمد الخشت: هدفنا رفع مهارات طلاب المدن واندماجهم في المشاركة المجتمعية

رئيس جامعة القاهرة يوقع البروتوكول إيذانًا ببدء تنفيذ "مصر خضرا"

تشهد المدن الجامعية لجامعة القاهرة، خلال الفترة القادمة، خطة موسعة للأنشطة الطلابية تبدأ بمبادرة "أصدقاء المدينة"، التي أطلقتها جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، مع بداية العام الدراسي الجديد، تحت شعار "مدينتنا بيتنا" بهدف رفع كفاءات ومهارات طلبة وطالبات المدن الجامعية، من خلال دورات تدريبية مختلفة في مجالات التنمية البشرية، والحاسب الآلي واللغات، وعقد الندوات العلمية والثقافية والفنية، ومساهمة الطلاب واندماجهم في العمل العام والمشاركة المجتمعية.وأوضح محمد عثمان الخشت، أن مبادرة "أصدقاء المدينة" - والتي تأتي في إطار مشروع تطوير العقل المصري الذي تتبناه الجامعة - تعمل على الاستثمار في طلاب المدن الجامعية المغتربين عن أسرهم من خلال تدريبهم وتغيير طرق تفكيرهم، خلال فترة تواجدهم في المدن الجامعية وطوال دراستهم بالجامعة.وتم أول الاجتماعات التنسيقية لطلاب وطالبات المدن، الأسبوع الماضي، تحت إشراف الدكتور هبة نوح، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومستشاري المدن للأنشطة وهم الدكتور مجدي عمر، والدكتورة أمنية الفقي، والدكتورة غادة عبد الرحيم، والدكتورة مي حامد، بحضور مشرفين ومشرفات الأنشطة بالمدن لتعريف الطلاب والطالبات بأهداف المبادرة ومدى استفادة المشاركين من الانضمام للمبادرة.من جانبها، قالت الدكتورة هبة نوح، إن المبادرة تأتي كترجمة لمشروع الدكتور محمد عثمان الخشت في تطوير العقل المصري وتغيير طرق التفكير لدى طلاب المدن الجامعية ليصبحوا مواطنين صالحين يمكنهم العودة إلى أسرهم ومحافظاتهم قادرين على نقل ما حصلوا عليه واستفادوا منه في تغيير رؤيتهم وطريقتهم في التفكير، مشيرة إلى أن المبادرة تشمل تنظيم القوافل الطبية والخدمية للمناطق المحيطة بالجامعة، والمشاركة في فصول محو الأمية وحملات التشجير والتجميل وغيرها من الأنشطة التي تخدم المجتمع.يذكر أن نقطة انطلاق المبادرة بدأت من مدينة رعاية الطالبات التي تشرف على أنشطتها الطلابية الدكتورة غادة عبد الرحيم.في السياق ذاته، يوقع الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بروتوكول تعاون بين الجامعة وشركة فودافون مصر، لإطلاق مشروع "مصر خضراء" والذي يهدف لزراعة مليون شجرة مثمرة خلال أربع سنوات تحت إشراف أساتذة من كلية الزراعة بالجامعة وبتنفيذ من طلاب الكلية والفنيين، وبتمويل من شركة فودافون مصر، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 8 أكتوبر، بقاعة أحمد لطفي السيد بالجامعة، بحضور الدكتور عمرو مصطفى، عميد كلية الزراعة، وألكسندر فرومنت، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة فودافون، ونواب رئيس الجامعة ولفيف من أساتذة كلية الزراعة وقيادات شركة فودافون.وأوضح الدكتور محمد الخشت، رئيس الجامعة، أن مشروع "مصر خضراء" بين كلية الزراعة وشركة فودافون مصر، يعد نموذجًا مبتكرًا للتعاون بين الجامعة والقطاع الخاص بهدف الإسهام في التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن القطاع الزراعى المصري يمثل أحد أهم الدعائم الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي، وأن التعاون يشمل خلق فرص عمل جديدة لشباب الخريجين.وأكد الدكتور عمرو مصطفى، عميد كلية الزراعة بالجامعة، أن المشروع يسهم في دعم جهود الدولة نحو التنمية من خلال تطوير مجتمعات محلية ريفية، من خلال خلق نموذج فعال للشراكة بين الجامعة والقطاع الخاص لدعم أهداف اقتصادية واجتماعية في التنمية المجتمعية.وقال إن بروتوكول التعاون مع فودافون مصر، يحقق أهدافا تربوية لكلية الزراعة بتوفير فرص التدريب العملي التطبيقي لآلاف من طلابها في مجالات تساعدهم في تحديد مسارات عملهم في المستقبل وإمدادهم بالخبرة العملية، بجانب دعم قدرات الكلية المادية والتقنية في القيام بمهامها التعليمية بأفضل الإمكانيات.وأعلن رئيس جامعة القاهرة، عن إطلاق مبادرة "كرنفال المدينة" لطلاب المدن الجامعية، تحت شعار "مواهب بلا حدود" للنهوض بالطاقة الإبداعية لطلاب المدن الجامعية، وتوجيهها للنهوض بقدراتهم وتوظيفها فيما يخدم مستقبلهم ومستقبل وطنهم، واستكمالًا لما تم إطلاقه من مبادرات مع بداية العام الدراسي.وأوضح رئيس الجامعة أن "كرنفال المدينة" يضم أنشطة مختلفة منها تلاوة للقرآن، والإنشاد الديني، والغناء الفردي والجماعي، والعزف، والتمثيل، وإلقاء الشعر، وتقام الأنشطة على مسرح المدينة مع تواجد الآلات الموسيقية والعازفين والمدربين المتخصصين في جميع المجالات الفنية.تأتي مبادرة "كرنفال المدينة" في إطار مشروع تطوير العقل المصري الذي تتبناه الجامعة - للاستثمار في طلاب المدن الجامعية المغتربين عن أسرهم من خلال تدريبهم وتغيير طرق تفكيرهم، خلال فترة تواجدهم في المدن الجامعية وطوال دراستهم بالجامعة.وينفذ برنامج "كرنفال المدينة" تحت إشراف الدكتور مجدي عمر، مستشار رئيس الجامعة للمدن الجامعية، والدكتورة غادة عبد الرحيم، مساعد رئيس الجامعة للتواصل المجتمعي، والأستاذ جمال الحصري، مدير عام المدن، والأستاذة إيمان حجاج، مديرة مدينة رعاية الطالبات.