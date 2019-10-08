مدير المركز الثقافي الكوري: مصر دولة عظيمة ولها دور قيادي في الوطن العربي



وأضاف مدير المركز الثقافي الكوري- في تصريحاته لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش زيارته إلى الإسكندرية- "هذا ما وجدته ولمسته خلال فترة إقامتي بها"، مشيرا إلى تحقيق إنجازات اقتصادية وتحسن المناخ الاقتصادي في مصر بشكل ملموس.



وقال إن مصر وكوريا الجنوبية متشابهان، كما أن الشعب الكوري يعرف مصر جيدا.



وأشار إلى إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة التي ينظمها المركز بهدف نشر الثقافة الكورية، وستتضمن عروضا كورية، لافتا إلى أن الشباب المصري يعشق الرقص على موسيقى البوب الكورية.



وتابع سانجن: "في 28 أكتوبر سيزور وفد كوري الصعيد لنشر الثقافة الكورية، وفي 30 ستكون هناك زيارة إلى أسوان، وفي 26 نوفمبر سيعقد مهرجان الطعام الكوري؛ لتعريف الشعب المصري على الأكلات الكورية.



ولفت إلى دور المركز في نشر الثقافة الكورية في الأماكن البعيدة من خلال ورش تعليمية وورش للفنون والآداب.



أكد مدير المركز الثقافي الكوري يانج سانجن أن مصر معروفة عالميا إنها دولة عظيمة وقوية ولها دور قيادي في الوطن العربي.