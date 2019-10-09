2018 وش السعد في الغربية.. المحافظ يعلن حصاد العام الماضي في العيد القومي.. أبرزها تأسيس المرحلة الأولى من منطقة لوجيستية وإنشاء محطات شبكات مياه الشرب والصرف الصحي.. وتطوّر هائل في ملف التحوّل الرقمي

- محافظ الغربية: خلال الاحتفال بـ العيد القومي للمحافظة يستعرض ما تم إنجازه من أعمال خلال عام
- افتتاح المرحلة للمنطقة اللوجيستية لمول طنطا وبناء وتطوير أكبر مشروع فرص عمل للشباب
- استكمال مشروعات محطات مياه الشرب والصرف الصحى ورصف الطرق
شهد العام الماضي في محافظة الغربية نجاحات عديدة على أصعدة متنوعة، خاصة فيما يخص الانتهاء من المشروعات الخدمية التي ساعدت في تحسين مستوى الخدمات بالمحافظة.
جاء ذلك خلال احتفالية المحافظة بعيدها القومي، حيث أعلن اللواء هشام السعيد نمو قطاع التطوير والرصف بالمحافظة طفرة كبيرة خلال العام الماضي حيث أنه تم الإنتهاء من رصف الشوارع الرئيسية بطنطا بطول 30 كم وبتكلفة 42 مليون جنيه وذلك بعد الانتهاء من أعمال البنية التحتية (كهرباء – صرف صحى – مياه – غاز – تليفونات).
رصف شوارع
حيث أضاف محافظ الغربية أنه تم رصف شوارع بمركز ومدينة المحلة بطول 28.6 كم بتكلفة 75 مليون جنيه، بالإضافة إلى رصف شوارع بطول 97 كم بتكلفة 197 مليون جنيه على مستوى المحافظة مع إنشاء بنية تحتية للأمطار في الشوارع التي تم رصفها.
كما أعلن محافظ الغربية أيضًا أنه تم الانتهاء من تطوير كورنيش ترعة القاصد بطنطا بطول 1.5كم وبتكلفة 16.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى الانتهاء من تطوير شارع البحر بمدينة طنطا وإنشاء 8 نقاط لعبور المشاة بتكلفة 8 مليون جنية، كما تم أيضًا الانتهاء من تطوير حديقة الطفل بطنطا المقامة على مساحة 4 آلاف متر بتكلفة 550 ألف جنيه.
وأوضح أيضًا أنه جار الانتهاء من تطوير كورنيش كفر حجازي بالمحلة الكبرى بتكلفة 36 مليون جنيه وكذا كورنيش كفر الزيات بتكلفة 2.7 مليون جنيه.
وفى السياق ذاته؛ أشار المحافظ أنه تم إقامة مشروع شارع 306 (تحيا مصر) على مساحة 2604م2 بمنطقة الإستاد على كورنيش ترعة القاصد بالتعاون مع صندوق تحيا مصر بتكلفة 10 ملايين جنيه وذلك لتوفير فرص عمل للشباب وخلق متنفس لأهالي المحافظة.
تطوير العشوائيات
أما في قطاع تطوير العشوائيات أعلن اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية أن أعمال تطوير المناطق العشوائية بطنطا والمحلة الكبرى بلغت قيمتها 120 مليون جنيه خلال العام الماضي.
ففي مركز طنطا تم الإنتهاء من إنشاء 168 وحدة سكنية بتكلفة 55 مليون جنيه لنقل سكان منطقة كندالية إليها وإعادة تطوير المنطقة.
أما في مركز المحلة الكبرى تم الإنتهاء من تطوير المناطق العشوائية بالمحلة الكبرى (صندفا – أبو شاهين – سوق اللبن) بتكلفة 65 مليون جنية.
كما أكد أنه تم وضع مخططات لتطوير المناطق العشوائية بطنطا (منطقة العجيزى – على أغا – السلخانة) واستكمال تطوير المناطق العشوائية بالمحلة الكبرى بتكلفة 275 مليون جنية وفى المراحل النهائية لتوفير الإعتماد المالي للتنفيذ خلال العام الحالي ، جاء ذلك في إطار الحرص على القضاء على المناطق العشوائية بالمحافظة والعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين.
منظومة النقل الجماعي
وفى الإطار ذاته؛ أوضح محافظ الغربية أنه تم تدشين منظومة النقل الجماعي بالمحافظة بتشغيل 52 أتوبيسا موديل 2020 للعمل بالخطوط الداخلية بمدينة طنطا والمحلة الكبرى وكذلك ربط جميع مراكز المحافظة بمدينة طنطا لتوفير وسائل نقل مريحة للمواطنين ، بالإضافة إلى الإنتهاء من تطوير متحف طنطا بتكلفة 18 مليون جنيه وافتتاحه بعد غلقه لمدة 19 عاماً والذى يضم أكثر من 8 آلاف قطعة أثرية متنوعة.
كما أنه تم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع المنطقة اللوجستية "مول طنطا" والذى يوفر 10 آلاف فرصة عمل حيث تم إنهاء المرحلة الأولى خلال عام.
المنطقة اللوجيستية
الجدير بالذكر؛ أن المنطقة اللوجستية مقامة على مساحة 82 فداناً بإجمالي استثمارات تتجاوز 6 مليارات جنيه تضم العديد من الأنشطة التجارية والصناعية والترفيهية والخدمية وتوفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل والمنتظر انتهاء جميع أعمالها العام الجاري.
كما أشار أنه جار تكهين محطة البيض المقامة على مساحة 14 فداناً واستبدالها بأكبر مزرعة لتسمين الدواجن على مستوى الجمهورية بتكلفة 40 مليون جنيه بالتعاون مع الإنتاج الحربى.
قطاع التعليم
وعلى الجانب الآخر؛ أوضح محافظ الغربية أن قطاع التعليم قد شهد طفرة كبيرة خلال العام الماضي ، حيث تم الإنتهاء من 30 مدرسة جديدة خلال العام الماضي بتكلفة 253 مليون جنيه ، كما تم الإنتهاء من أعمال الصيانة الشاملة في 24 مدرسة بتكلفة 45 مليون جنيه ، وجار العمل في إنشاء 30 مدرسة أخرى خلال هذا العام بتكلفة 430 مليون جنيه.
كما أضاف أنه لأول مرة بتاريخ المحافظة تكون كثافة الطلاب في الفصول 45 طالب بمرحلة رياض الأطفال بدلًا من الكثافات المرتفعة في الأعوام السابقة.
قطاع الصحة
وفى قطاع الصحة؛ أكد محافظ الغربية أنه تم تحقيق مراكز متقدمة بين محافظات الجمهورية في تنفيذ كافة المبادرات الرئاسية خلال العام الماضي والتي تمثلت في إجراء الفحص الطبي لأكثر من 2 مليون مواطن في حملة 100 مليون صحة للقضاء على فيرس سي والكشف عن الأمراض الغير سارية وصرف العلاج لعدد 6848 مواطنا ، و فحص 22 ألف طالب بالجامعة ضمن حملة 100 مليون صحة للقضاء على فيرس سي. بالإضافة إلى فحص 14 ألف طالب بالمرحلة الإعدادية ضمن مبادرة 100 مليون صحة ، وأيضًا فحص أكثر من 34 ألف طالب بالمرحلة الإبتدائية للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم ، وكذلك الكشف على 2176 مواطن في مبادرة نور حياة لمكافحة مسببات ضعف وفقد الإبصار.
التضامن الاجتماعي
وفى سياق أخر؛ أوضح محافظ الغربية إن قطاع التضامن الإجتماعي بالمحافظة قد شهد تنظيم 9 قوافل متكاملة في تسع قري وقبل المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة بتكلفة 6.5 مليون جنيه استفاد منها 8191 أسرة حيث تضمنت هذه القوافل (دعم عيني – دعم نقدي – عمليات جراحية وفحوصات – ترميم منازل – تجهيز عرائس – توصيل مياه).
بالإضافة إلى الإنتهاء من تسقيف وترميم داخلي لعدد 74 منزلا بمراكز (كفر الزيات – قطور – بسيون – طنطا – السنطة) بتكلفة 3 مليون جنيه بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير ، كما تم توقيع بروتوكول لعمل 63 وصلة مياه شرب للأسر الأكثر إحتياجًا بقيمة 250 ألف جنيه ، بينما بلغت قيمة أعمال جمعية الأورمان الخيرية بالتعاون مع المحافظة أكثر من 46 مليون جنيه خلال عام.
توظيف الشباب
بينما في مجال توفير فرص العمل للمواطنين فقد أعلن محافظ الغربية أنه تم تشغيل أكثر من 20 ألف مواطن في القطاع الخاص وأيضًا تشغيل 464 مواطنا من ذوى القدرات الخاصة ، بالإضافة إلى إقامة ملتقي توظيفي وفر أكثر من 9 آلاف فرصة عمل بالقطاع الخاص وتوفير2740 فرصة خلال عام من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية (مشروعك) الذى بلغت قيمة قروضه 169 مليون جنيه في 1090 مشروع من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر مع إتاحة قروض للمرأة المعيلة بقيمة 650 ألف جنيه لعدد 223 سيدة.
قطاع مياه الشرب والصرف الصحي
أما قطاع مياه الشرب والصرف الصحي فقد أشار محافظ الغربية أنه تم افتتاح مشروع الصرف الصحي بقرية بلضم وعزبة السرايا بقطور بتكلفة 52 مليون جنيه والذى يخدم 16 ألف نسمة ، كما تم افتتاح مشروع الصرف الصحي بقرية بنا أبو صير بسمنود بتكلفة 21 مليون جنيه ويخدم 30 ألف نسمة ، بالإضافة إلى إنهاء المرحلة الخامسة والسادسة بمحطة الدواخلية للصرف الصحي والصناعي بالمحلة الكبرى بتكلفة 270 مليون جنيه .
كما أنه جار العمل في مشروع صرف صحى متكامل يضم 7 قرى بمركز المحلة الكبرى بتكلفة 170 مليون جنيه، بالإضافة إلى وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية بلتاج بقطور التابع للبنك الدولي على مساحة 2.5 فدان بتكلفة 181 مليون جنيه وتخدم 25 ألف نسمة ، كما إنه تم افتتاح المرحلة الأولى من أعمال تطوير محطة مياه الجلاء مما يعمل على مضاعفة ضخ المياه بمدينة طنطا بالكامل لتصبح 400ل/ث بدلًا من 200ل/ث ومن المقرر افتتاح المرحلة الثانية لتصبح 600ل/ث وذلك بتكلفة 75 مليون جنية ، موضحًا أنه خلال الأيام القليلة القادمة سيتم افتتاح 8 مشروعات صرف صحي متكاملة بقرى مراكز (بسيون – السنطة – قطور – المحلة الكبرى) بتكلفة 352 مليون جنيه.
التحول الرقمي
وفى قطاع التحول الرقمي أعلن محافظ الغربية أنه تم الإنتهاء من تجهيز وتشغيل 148 وحدة فايبر ذكية إم سان بمدينة طنطا بنسبة 100 %.
وكذا تجهيز 121 وحدة فايبر ذكية إم سان بمدينة المحلة الكبرى بنسبة 70% ، حيث بلغت نسبة التنفيذ على مستوى المحافظة بالكامل 60% ، ومن المقرر إنهاء الغربية بالكامل قبل منتصف عام 2020 بالإضافة الى إنشاء خمس مراكز تكنولوجية جديدة ورفع كفاءة خمس مراكز تعمل فعليًا على مستوى المحافظة بتكلفة 10 ملايين جنيه ، كما تم تطبيق منظومة كارت الفلاح الذكي وتسليمه للمزارعين حيث تم تسجيل 336 ألف حيازة على المنظومة الإلكترونية من إجمالي 500 ألف حيازة لتكون محافظة الغربية أول المحافظات في تطبيق منظومة الكارت الذكي على مستوى الجمهورية.