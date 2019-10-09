2018 وش السعد في الغربية.. المحافظ يعلن حصاد العام الماضي في العيد القومي.. أبرزها تأسيس المرحلة الأولى من منطقة لوجيستية وإنشاء محطات شبكات مياه الشرب والصرف الصحي.. وتطوّر هائل في ملف التحوّل الرقمي

محافظ الغربية: خلال الاحتفال بـ العيد القومي للمحافظة يستعرض ما تم إنجازه من أعمال خلال عام

شهد العام الماضي في محافظة الغربية نجاحات عديدة على أصعدة متنوعة، خاصة فيما يخص الانتهاء من المشروعات الخدمية التي ساعدت في تحسين مستوى الخدمات بالمحافظة.

وفى الإطار ذاته؛ أوضح محافظ الغربية أنه تم تدشين منظومة النقل الجماعي بالمحافظة بتشغيل 52 أتوبيسا موديل 2020 للعمل بالخطوط الداخلية بمدينة طنطا والمحلة الكبرى وكذلك ربط جميع مراكز المحافظة بمدينة طنطا لتوفير وسائل نقل مريحة للمواطنين ، بالإضافة إلى الإنتهاء من تطوير متحف طنطا بتكلفة 18 مليون جنيه وافتتاحه بعد غلقه لمدة 19 عاماً والذى يضم أكثر من 8

وفى الإطار ذاته؛ أوضح محافظ الغربية أنه تم تدشين منظومة النقل الجماعي بالمحافظة بتشغيل 52 أتوبيسا موديل 2020 للعمل بالخطوط الداخلية بمدينة طنطا والمحلة الكبرى وكذلك ربط جميع مراكز المحافظة بمدينة طنطا لتوفير وسائل نقل مريحة للمواطنين ، بالإضافة إلى الإنتهاء من تطوير متحف طنطا بتكلفة 18 مليون جنيه وافتتاحه بعد غلقه لمدة 19 عاماً والذى يضم أكثر من 8 آلاف قطعة أثرية متنوعة.

كما أكد أنه تم وضع مخططات لتطوير المناطق العشوائية بطنطا (منطقة العجيزى – على أغا – السلخانة) واستكمال تطوير المناطق العشوائية بالمحلة الكبرى بتكلفة 275 مليون جنية وفى المراحل النهائية لتوفير الإعتماد المالي للتنفيذ خلال العام الحالي ، جاء ذلك في إطار الحرص على القضاء على المناطق العشوائية بالمحافظة والعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين.

كما أكد أنه تم وضع مخططات لتطوير المناطق العشوائية بطنطا (منطقة العجيزى – على أغا – السلخانة) واستكمال تطوير المناطق العشوائية بالمحلة الكبرى بتكلفة 275 مليون جنية وفى المراحل النهائية لتوفير الإعتماد المالي للتنفيذ خلال العام الحالي ، جاء ذلك في إطار الحرص على القضاء على المناطق العشوائية بالمحافظة والعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين.

أما في مركز المحلة الكبرى تم الإنتهاء من تطوير المناطق العشوائية بالمحلة الكبرى (صندفا – أبو شاهين – سوق اللبن) بتكلفة 65 مليون جنية.

أما في مركز المحلة الكبرى تم الإنتهاء من تطوير المناطق العشوائية بالمحلة الكبرى (صندفا – أبو شاهين – سوق اللبن) بتكلفة 65 مليون جنية.

أما في قطاع تطوير العشوائيات أعلن اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية أن أعمال تطوير المناطق العشوائية بطنطا والمحلة الكبرى بلغت قيمتها 120 مليون جنيه خلال العام الماضي.

أما في قطاع تطوير العشوائيات أعلن اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية أن أعمال تطوير المناطق العشوائية بطنطا والمحلة الكبرى بلغت قيمتها 120 مليون جنيه خلال العام الماضي.

وفى السياق ذاته؛ أشار المحافظ أنه تم إقامة مشروع شارع 306 (تحيا مصر) على مساحة 2604م2 بمنطقة الإستاد على كورنيش ترعة القاصد بالتعاون مع صندوق تحيا مصر بتكلفة 10 ملايين جنيه وذلك لتوفير فرص عمل للشباب وخلق متنفس لأهالي المحافظة.

وفى السياق ذاته؛ أشار المحافظ أنه تم إقامة مشروع شارع 306 (تحيا مصر) على مساحة 2604م2 بمنطقة الإستاد على كورنيش ترعة القاصد بالتعاون مع صندوق تحيا مصر بتكلفة 10 ملايين جنيه وذلك لتوفير فرص عمل للشباب وخلق متنفس لأهالي المحافظة.

كما أعلن محافظ الغربية أيضًا أنه تم الانتهاء من تطوير كورنيش ترعة القاصد بطنطا بطول 1.5كم وبتكلفة 16.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى الانتهاء من تطوير شارع البحر بمدينة طنطا وإنشاء 8 نقاط لعبور المشاة بتكلفة 8 مليون جنية، كما تم أيضًا الانتهاء من تطوير حديقة الطفل بطنطا المقامة على مساحة 4 آلاف متر بتكلفة 550 ألف جنيه.

كما أعلن محافظ الغربية أيضًا أنه تم الانتهاء من تطوير كورنيش ترعة القاصد بطنطا بطول 1.5كم وبتكلفة 16.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى الانتهاء من تطوير شارع البحر بمدينة طنطا وإنشاء 8 نقاط لعبور المشاة بتكلفة 8 مليون جنية، كما تم أيضًا الانتهاء من تطوير حديقة الطفل بطنطا المقامة على مساحة 4 آلاف متر بتكلفة 550 ألف جنيه.

حيث أضاف محافظ الغربية أنه تم رصف شوارع بمركز ومدينة المحلة بطول 28.6 كم بتكلفة 75 مليون جنيه، بالإضافة إلى رصف شوارع بطول 97 كم بتكلفة 197 مليون جنيه على مستوى المحافظة مع إنشاء بنية تحتية للأمطار في الشوارع التي تم رصفها.

حيث أضاف محافظ الغربية أنه تم رصف شوارع بمركز ومدينة المحلة بطول 28.6 كم بتكلفة 75 مليون جنيه، بالإضافة إلى رصف شوارع بطول 97 كم بتكلفة 197 مليون جنيه على مستوى المحافظة مع إنشاء بنية تحتية للأمطار في الشوارع التي تم رصفها.

جاء ذلك خلال احتفالية المحافظة بعيدها القومي، حيث أعلن اللواء هشام السعيد نمو قطاع التطوير والرصف بالمحافظة طفرة كبيرة خلال العام الماضي حيث أنه تم الإنتهاء من رصف الشوارع الرئيسية بطنطا بطول 30 كم وبتكلفة 42 مليون جنيه وذلك بعد الانتهاء من أعمال البنية التحتية (كهرباء – صرف صحى – مياه – غاز – تليفونات).

جاء ذلك خلال احتفالية المحافظة بعيدها القومي، حيث أعلن اللواء هشام السعيد نمو قطاع التطوير والرصف بالمحافظة طفرة كبيرة خلال العام الماضي حيث أنه تم الإنتهاء من رصف الشوارع الرئيسية بطنطا بطول 30 كم وبتكلفة 42 مليون جنيه وذلك بعد الانتهاء من أعمال البنية التحتية (كهرباء – صرف صحى – مياه – غاز – تليفونات).





كما أنه تم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع المنطقة اللوجستية "مول طنطا" والذى يوفر 10 آلاف فرصة عمل حيث تم إنهاء المرحلة الأولى خلال عام.





المنطقة اللوجيستية





الجدير بالذكر؛ أن المنطقة اللوجستية مقامة على مساحة 82 فداناً بإجمالي استثمارات تتجاوز 6 مليارات جنيه تضم العديد من الأنشطة التجارية والصناعية والترفيهية والخدمية وتوفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل والمنتظر انتهاء جميع أعمالها العام الجاري.





كما أشار أنه جار تكهين محطة البيض المقامة على مساحة 14 فداناً واستبدالها بأكبر مزرعة لتسمين الدواجن على مستوى الجمهورية بتكلفة 40 مليون جنيه بالتعاون مع الإنتاج الحربى.





قطاع التعليم





وعلى الجانب الآخر؛ أوضح محافظ الغربية أن قطاع التعليم قد شهد طفرة كبيرة خلال العام الماضي ، حيث تم الإنتهاء من 30 مدرسة جديدة خلال العام الماضي بتكلفة 253 مليون جنيه ، كما تم الإنتهاء من أعمال الصيانة الشاملة في 24 مدرسة بتكلفة 45 مليون جنيه ، وجار العمل في إنشاء 30 مدرسة أخرى خلال هذا العام بتكلفة 430 مليون جنيه.





كما أضاف أنه لأول مرة بتاريخ المحافظة تكون كثافة الطلاب في الفصول 45 طالب بمرحلة رياض الأطفال بدلًا من الكثافات المرتفعة في الأعوام السابقة.





قطاع الصحة





وفى قطاع الصحة؛ أكد محافظ الغربية أنه تم تحقيق مراكز متقدمة بين محافظات الجمهورية في تنفيذ كافة المبادرات الرئاسية خلال العام الماضي والتي تمثلت في إجراء الفحص الطبي لأكثر من 2 مليون مواطن في حملة 100 مليون صحة للقضاء على فيرس سي والكشف عن الأمراض الغير سارية وصرف العلاج لعدد 6848 مواطنا ، و فحص 22 ألف طالب بالجامعة ضمن حملة 100 مليون صحة للقضاء على فيرس سي. بالإضافة إلى فحص 14 ألف طالب بالمرحلة الإعدادية ضمن مبادرة 100 مليون صحة ، وأيضًا فحص أكثر من 34 ألف طالب بالمرحلة الإبتدائية للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم ، وكذلك الكشف على 2176 مواطن في مبادرة نور حياة لمكافحة مسببات ضعف وفقد الإبصار.





التضامن الاجتماعي





وفى سياق أخر؛ أوضح محافظ الغربية إن قطاع التضامن الإجتماعي بالمحافظة قد شهد تنظيم 9 قوافل متكاملة في تسع قري وقبل المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة بتكلفة 6.5 مليون جنيه استفاد منها 8191 أسرة حيث تضمنت هذه القوافل (دعم عيني – دعم نقدي – عمليات جراحية وفحوصات – ترميم منازل – تجهيز عرائس – توصيل مياه).





بالإضافة إلى الإنتهاء من تسقيف وترميم داخلي لعدد 74 منزلا بمراكز (كفر الزيات – قطور – بسيون – طنطا – السنطة) بتكلفة 3 مليون جنيه بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير ، كما تم توقيع بروتوكول لعمل 63 وصلة مياه شرب للأسر الأكثر إحتياجًا بقيمة 250 ألف جنيه ، بينما بلغت قيمة أعمال جمعية الأورمان الخيرية بالتعاون مع المحافظة أكثر من 46 مليون جنيه خلال عام.





توظيف الشباب





بينما في مجال توفير فرص العمل للمواطنين فقد أعلن محافظ الغربية أنه تم تشغيل أكثر من 20 ألف مواطن في القطاع الخاص وأيضًا تشغيل 464 مواطنا من ذوى القدرات الخاصة ، بالإضافة إلى إقامة ملتقي توظيفي وفر أكثر من 9 آلاف فرصة عمل بالقطاع الخاص وتوفير2740 فرصة خلال عام من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية (مشروعك) الذى بلغت قيمة قروضه 169 مليون جنيه في 1090 مشروع من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر مع إتاحة قروض للمرأة المعيلة بقيمة 650 ألف جنيه لعدد 223 سيدة.





قطاع مياه الشرب والصرف الصحي



