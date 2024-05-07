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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

‎تريند جامعة المنصورة| حقيقة فيديو رقص الطالبات المنتشر على مواقع التواصل

صدى البلد

انتشر مقطع فيديو علي مواقع التواصل الإجتماعي يظهر فيه مجموعة من الطالبات يرقصن على أنغام أغنية "مخاصماك"، وهذا الفيديو أثار جدلاً كبيراً وأدى إلى تفاعل واسع في المجتمع الافتراضي.


 

واعتبر البعض الفيديو تعبيرًا عن الفرح والحيوية، ورأوه تحديا جريئا تقدمت به الطالبات لكسر الروتين اليومي والتعبير عن أنفسهن بطريقة مبتكرة. 


 

وآخرون اعتبروا الفيديو تحديا للعادات والتقاليد الاجتماعية، ورأوا فيه خروجًا عن النص الاجتماعي التقليدي وانتهاكًا للقيم والمبادئ الاجتماعية المتعارف عليها.


 

وقام رواد مواقع التواصل بمقارنة الأجواء في الجامعات المصرية بتلك الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يعبر الطلاب وأعضاء هيئة التدريس عن دعمهم للقضية الفلسطينية بشكل ملحوظ هناك. 


 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

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