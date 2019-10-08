تطورات مثيرة.. كواليس جلسة الكاف لحسم أزمة مباراة الزمالك و جينيراسيون ..فيديو

سادت حالة من التوتر داخل الجلسة التي تعقد حاليًا داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، لإصدار قرار بشأن أزمة مباراة الزمالك و جينيراسيون، ضمن منافسات إياب دور الـ 32، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.





وكان جينيراسيون انسحب من مباراته أمام الزمالك، بعد أن قام الكاف، بنقل المباراة إلى ملعب برج العرب وتأخيرها 24 ساعة.





وذكرت قناة "تايم سبورت"، "كان هناك اتجاه داخل الكاف في البداية لإعادة مباراة الزمالك و جينيراسيون، لكن الشركة الراعية التي تنقل المباراة رفضت هذا الأمر في البداية، بسبب عدم وجود مواعيد، بسبب مباريات الكونفدرالية، والأجندة الدولية".





وأضافت القناة، "الكاف لم يستقر على أي قرار حتى الأن، كل الاحتمالات واردة، وسيكون هناك اجتماع للجنة التنفيذية بعد قليل لاعتماد قرار الكاف".