غلق مدينة الأزهر الجامعية أمام الطلاب يوميا من الحادية عشرة مساء

قررت جامعة الأزهر، منع دخول الطلاب الى المدينة الجامعية بعد الساعة الحادية عشرة ليلا وغلق الأبواب أمام أي طالب يأتي بعد هذا الموعد.



يأتي قرار جامعة الأزهر بتغيير موعد الدخول إلى المدينة من الثانية عشرة ليلا الي الحادية عشرة، بعد وفاة احد الطلاب وكان وقتها عائدا من الخارج لشراء ملابس له.



وتوجه وفد من قيادات جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، وعدد من النواب، إلى محافظة البحيرة، لتقديم واجب العزاء لأسرة الطالب احمد علاء الطالب بكلية الصيدلة والذي توفي اليوم داخل المدينة الجامعية.