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رياضة

فايلر: جروس نصحني بتدريب النادي الأهلي

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 07:10 م
فايلر
فايلر
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أحمد هاني
كشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي، عن دور مواطنه والمدير الفني السابق للزمالك كريستيان جروس لحسم قرار تولي مهمة المارد الأحمر.

وقال فايلر مدرب الأهلي الجديد عبر تصريحات أدلى بها لموقع "nau.ch" أنه تلقي نصيحة غالية من مواطنه كريستيان جروس المدير الفني السابق للزمالك، قائلا: "لقد نصحني بوضوح بتدريب الأهلي".

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في المرحلة الرابعة من منافسات مسابقة الدوري المقرر لها 19 أكتوبر المقبل.


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