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رياضة

عملية جراحية جديدة لـ محمود الخطيب فى عصب الظهر.. تفاصيل

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 10:02 م
صدى البلد
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قسم الرياضة
يخضع رئيس مجلس إدارة الأهلي محمود الخطيب، لعملية حقن موضعي للعصب في الظهر خلال الأيام القليلة القادمة بمعرفة الخبير الألماني «بيرتا لانفي»، في محاولة أخيرة للتخلص من الآلام القاسية التي انتابت رئيس الأهلي في الأيام الماضية.

وينتظر الخطيب أسبوعا لتقييم حالته مع الراحة والالتزام ببرنامج العلاج الطبيعي بعدها يتحدد موقفه من الجراحة والتي سيتم صرف النظر عنها إذا ما زالت الآلام.

وقال الدكتور أحمد فرهود الطبيب المصري المعاون للخبير الألماني «بيرتا لانفي» إن محمود الخطيب سبق وأن أجرى ثلاث عمليات جراحية في نقس المكان، وبالتالي من الأفضل الابتعاد عن أي عمليات جراحية أخرى، وأن الطبيب الألماني الذي أجرى لرئيس الأهلي ثلاث عمليات سابقة في المخ والرقبة والظهر قام بالكشف الطبي على محمود الخطيب بمستشفى الملكي بالإسكندرية قبل يومين وتبين أن سبب الآلام هو انزلاق غضروفي مرتجع. 

وأوضح أنه لابد من استئصاله أو التخلص من آلامه بالعلاج التحفظي أولًا خاصًة في حالة الكابتن الخطيب لكثرة الجراحات السابقة. وإذا ما تم استنفاد العلاج التحفظي واستمرت الآلام، بالتالي لابد من إجراء عملية جراحية في ألمانيا لاستئصال الغضروف وهذا الأمر سوف يتحدد خلال الأسبوعين القادمين في ضوء الآلام التي يشعر بها رئيس الأهلي في ظهره.

وأكد الدكتور فرهود أن العلاج الطبيعي والراحة مهمة في هذه الفترة لإزالة أي احتقان في العصب، لكن تبقى الكلمة الأخيرة بعد القيام بكل المراحل العلاجية التحفظية لحماية الكابتن محمود الخطيب من جراحه جديدة، وكل الأمور واردة.. متمنين له كل الشفاء العاجل والعودة لناديه ومحبيه.

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