بـ فستان موف واسع.. يسرا بـ اطلالة ساحرة في دبي

ظهرت الفنانة يسرا بـ إطلالة ساحرة، وذلك خلال تواجدها في مول الإمارات بدبي، وقد قامت بنشرها عبر حسابها الشخصي على الإنستجرام، وعبر متابعيها عن مدى ناقتها، وحبهم الشديد لها.





وارتدت يسرا فستان واسع باللون الموف، وبأكمام طويلة، وقد اختارت حذاء باللون السيلفر، وهو ما تلائم بشكل كبير مع إطلالتها، وأبرز من انوثتها واناقتها/ وذلك من توقيع مصممة الأزياء anna castan.





وتركت شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة بسيطة، وغير متكلفة، فيما اختارت ان تبرز جمال ملامحها ببعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث اختارت الكحل الأسود لتبرز عيونها، مع الماسكرا، ووضع اللون الروز كأحمر شفاه.





واكملت يسرا إطلالتها باختيار بعض الاكسسورات البسيطة، حيث انها اختارت ارتداء أسورة باللون الذهبي، مع قرطين ناعمين ، وخاتم بسيط للغاية، وهو ما أضاف لها لمسة جمالية ناعمة.



