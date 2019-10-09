التدخين كلمة السر فى وفاة طلعت زكريا.. اكتشف علاقته بمرضه.. وأبرز أضراره على الرئة والجسم

علاقة السجائر بمرض طلعت زكريا

موت 3 ملايين شخص سنويا بسبب السجائر

أضرار التدخين على الرئة

أضرار التدخين على الجسم

وأثبتت الدراسات والأبحاث العلمية أن التدخين له آثار مدمرة على مختلف أجزاء الجسم، منها القلب والرئة والقدرة الجنسية والإنجابية عند الرجال والنساء، كما تدمر جمال المرأة وتسبب أنواعا كثيرة ومختلفة من السرطانات.





3 ملايين شخص تقتلهم السجائر





أضرار التدخين على الرئة











أضرار التدخين على الجسم







أثار خبر وفاة الفنان طلعت زكريا صدمة وحزن عدد كبير من الفنانين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعى، حيث إنه معروف بروحه الطيبة وخفة الدم ولديه شعبية لدى شريحة كبيرة من الناس.وقد رحل الفنان طلعت زكريا عن عالمنا بعد إصابته بوعكة صحية شديدة تسببت فى معاناته من عدة مشكلات طبية كان أبرزها الرئة، ويعد التدخين هو السبب الرئيسى فى الإصابة بهذه الوعكة التى أدت لنهاية حياته بأحد مستشفيات القاهرة الكبرى، حيث سبق تعرضه لمشاكل فى الرئة خلال الفترة الماضية، والتى تتأثر بشكل قوى بالتدخين، حيث يقلل كفاءتها ويجعلها أكثر سوءا.والتدخين من أخطر العادات التى تسببت فى موت عدد كبير من النجوم، فى مقدمتهم أحمد زكى ونور الشريف وغيرهم من الفنانين.ووفق إحصائيات منظمة الصحة العالمية الحديثة، فإن التدخين يتسبب فى وفاة 3 ملايين شخص سنويا على مستوى العالم معظمهم من الذكور، حيث كانت نسبة الذكور المدخنين فى سن أكثر من 15 عاما حوالى 43%، ومن المعلومات الصادمة أن حوالى 7% أو ما يزيد قليلا على 24 مليون طفل فى سن ما بين 13 و15 سنة يدخنون السجائر "17 مليون صبى و7 ملايين فتاة".ومن المعروف أن التدخين له آثار مدمرة على كل أجزاء الجسم، ونكشف فى هذا التقرير أبرز أضرار التدخين وتأثيره على الرئة بشكل خاص.ووفقا لما ذكره موقع المركز الطبى لجامعة بيتسبرج، يسبب التدخين مخاطر كثيرة على الرئتين، أبرزها تعرضها للإصابة بالالتهاب والسرطان وزيادة المخاط وانتفاخ الرئة، وتدمير أنسجتها، مما يقلل من عدد المساحات الهوائية والأوعية الدموية في الرئتين، وهذا يؤدي إلى تقليل كمية الأكسجين التى تصل لأجزاء الجسم المهم.يؤثر التدخين على الشعيرات أو الأهداب المسئولة عن تظيف الرئة، مما يعرضها لحدوث الكثير من المشاكل وتتضاءل بمرور الوقت، كما يؤثر التدخين على الدورة الدموية، حيث تسير المواد الضارة داخل الأوعية الدموية وتنتقل مع الدماء لمختلف أجزاء الجسم، مما يعرضها جميعا للمخاطر.وذكرت مراكز السيطرة على الأمراض الأمريكية أن التقديرات تشير إلى أن التدخين يزيد من مخاطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة أو الخطيرة منها؛ أمراض القلب والشرايين التاجية والسكتة الدماغية، والجلطة، وانخفاض الصحة العامة، وأمراض الأوعية الدموية والدوالى والولادة المبكرة، والإجهاض "موت الطفل قبل الولادة"، ومشاكل النظر، والسكرى، وانخفاض المناعة، وانخفاض الوزن عند الولادة، ومتلازمة موت الرضيع المفاجئ SIDS، والحمل خارج الرحم، وولادة الأطفال ببعض العيوب الخلقية منها شق في الفم والوجه والمعروفة باسم الشفة الأرنبية.هذا بالإضافة إلى أن التدخين يتسبب فى الإصابة بمجموعة كبيرة من أنواع السرطان، هى: سرطان الرئة، والمثانة، وسرطان الدم النخاعي الحاد، وعنق الرحم، والقولون والمستقيم "القولون والمستقيم"، والمريء، والكلى والحالب، والحنجرة، والكبد، والبلعوم "يشمل أجزاء من الحلق واللسان والحنك الرخو واللوزتين"، وبنكرياس، والمعدة، والقصبة الهوائية والقصبة الهوائية والمريء.