أرملة تناشد وزارة التضامن: أمنيتي معاش لمساعدتي في مصاريف المعيشة والدراسة لأبنائي

أرملة في العقد الرابع من عمرها تكافح لإطعام أبنائها الصغار وتربيتهم، تواجه أزمة المعيشة ومصاريف الدراسة، فلا تجد من يوفر لها سبل العيش الكريم.



تقول إيناس مصطفى أحمد، البالغة من العمر 45 عاما، تسكن 62 شارع عبد الفتاح عزب ببولاق الدكرور في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" :توفى زوجى منذ سنوات وترك لي 3 أبناء في مراحل التعليم المختلفة، وأنا لا آخذ أى معاش وليس لدى أى دخل أو مصدر رزق.



وتناشد وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاش لمساعدتها في مصاريف المعيشة والدراسة لأبنائها.



للتواصل مع الحالة: ٠١١١٨٩٠١٩٠٠





ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360 .

